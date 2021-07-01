Азмун прибыл на сбор «Зенита» в Австрии

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун присоединился к команде на сборах в Австрии.
Иранский форвард прибыл на сборы позже партнеров по команде, потому что ему был предоставлен дополнительный отдых из-за матчей за национальную сборную.
Артем Дзюба, Магомед Оздоев, Вячеслав Караваев и Далер Кузяев, выступавшие за сборную России на Евро-2020, присоединятся к команде 4 июля.
- Изначально на второй сбор «Зенита» в Австрии отправились 19 футболистов.
- Команда будет тренироваться в Австрии с 28 июня по 11 июля.
- «Зенит» проведет три товарищеских матча – против «Шальке» (3 июля), «Вердера» (7 июля) и «Карлсруэ» (11 июля).
Источник: твиттер «Зенита»