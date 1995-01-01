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    Азмун прибыл на сбор «Зенита» в Австрии

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун присоединился к команде на сборах в Австрии.

    Иранский форвард прибыл на сборы позже партнеров по команде, потому что ему был предоставлен дополнительный отдых из-за матчей за национальную сборную.

    Артем Дзюба, Магомед Оздоев, Вячеслав Караваев и Далер Кузяев, выступавшие за сборную России на Евро-2020, присоединятся к команде 4 июля.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Зенита»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1744

      acor94 1 час назад

      Я блин сначала прочитал Азар. Думаю, ну всё, размажем теперь Тамбов 10:0... А тут Азмун...

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      Рейтинг: +2931

      Алехсбургер. 1 час назад

      drang nah westen
      Хана немчуре.)

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