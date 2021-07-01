Азмун прибыл на сбор «Зенита» в Австрии

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун присоединился к команде на сборах в Австрии.

Иранский форвард прибыл на сборы позже партнеров по команде, потому что ему был предоставлен дополнительный отдых из-за матчей за национальную сборную.

Артем Дзюба, Магомед Оздоев, Вячеслав Караваев и Далер Кузяев, выступавшие за сборную России на Евро-2020, присоединятся к команде 4 июля.