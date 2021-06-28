Педри – самый молодой игрок, вышедший в стартовом составе на матч плей-офф Евро

Полузащитник сборной Испании Педри попал в стартовый состав национальной команды на матч 1/8 финала Евро-2020 с Хорватией.

Педри стал самым молодым футболистом, попавшим в стартовый состав на матч плей-офф чемпионата Европы. Он выйдет на поле в возрасте 18 лет и 215 дней.

Педри побил рекорд Уэйна Руни, который вышел в стартовом составе сборной Англии на матч 1/4 финала Евро-2004 с Португалией (2:2, 5:6 – по пенальти) в возрасте 18 лет и 244 дней.