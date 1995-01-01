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    Педри – самый молодой игрок, вышедший в стартовом составе на матч плей-офф Евро

    Полузащитник сборной Испании Педри попал в стартовый состав национальной команды на матч 1/8 финала Евро-2020 с Хорватией.

    Педри стал самым молодым футболистом, попавшим в стартовый состав на матч плей-офф чемпионата Европы. Он выйдет на поле в возрасте 18 лет и 215 дней.

    Педри побил рекорд Уэйна Руни, который вышел в стартовом составе сборной Англии на матч 1/4 финала Евро-2004 с Португалией (2:2, 5:6 – по пенальти) в возрасте 18 лет и 244 дней.

    • Начало матча в Копенгагене – в 19:00 мск.
    • Испания заняла второе место в группе E.
    • Хорватия стала второй в квартете D.

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    Источник: Opta

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    Сегодня, 18:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +546

      tarasofka 20 минут назад

      спартак за ним уже охотится?

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