«Бавария» интересуется Рамосом. Клуб ищет замену Алабе и Боатенгу

Бывший капитан «Реала» Серхио Рамос может продолжить карьеру в «Баварии».

По информации ESPN, мюнхенский клуб проявляет интерес к 35-летнему испанцу. «Бавария» видит в лице Рамоса замену Давиду Алабе и Джерому Боатенгу.

Однако, переход маловероятен из-за языкового барьера и возможных проблем с адаптацией. Помимо «Баварии» Рамосом интересуются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Рамос – свободный агент.

Он провел в «Реале» 16 сезонов.

Центрбек хочет заработать в новом клубе 50 миллионов евро за 2 года.

AS: Рамос мечтает поиграть с Неймаром. Он склоняется к переходу в «ПСЖ»