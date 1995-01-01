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    «Бавария» интересуется Рамосом. Клуб ищет замену Алабе и Боатенгу

    Бывший капитан «Реала» Серхио Рамос может продолжить карьеру в «Баварии».

    По информации ESPN, мюнхенский клуб проявляет интерес к 35-летнему испанцу. «Бавария» видит в лице Рамоса замену Давиду Алабе и Джерому Боатенгу.

    Однако, переход маловероятен из-за языкового барьера и возможных проблем с адаптацией. Помимо «Баварии» Рамосом интересуются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

    • Рамос – свободный агент.
    • Он провел в «Реале» 16 сезонов.
    • Центрбек хочет заработать в новом клубе 50 миллионов евро за 2 года.

    AS: Рамос мечтает поиграть с Неймаром. Он склоняется к переходу в «ПСЖ»

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 17:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +316

      BlackMurderDeco 1 час назад

      Не в стиле Баварии, но я не исключаю варианта) почему б и нет, старый гвоздь , тоже гвоздь, держит же

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      Рейтинг: +1771

      Vladarg 1 час назад

      Бавария прекрасно отыщет замену в самой Бундеслиге,как делала это уже не раз.благо талантами Первенство Германии не оскудевает.

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