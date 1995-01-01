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    Агент Варга: «Венгер мог оказаться в «Зените», но в последний момент решили выбрать Семака»

    Футбольный агент Шандор Варга рассказал о контактах бывшего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера с российскими клубами.

    «Арсен, кстати, всегда с симпатией относился к России. Несколько раз мог оказаться в РПЛ.

    В «Зените», например, но тогда в последний момент Фурсенко сказал, что они решили выбрать Семака. И, слава богу, считаю, это очень правильное назначение.

    Также Венгер встречался с Кикнадзе по поводу «Локомотива», но что-то его не устроило в итоге. Со «Спартаком» были контакты, правда Томас Цорн отменил встречу», – сообщил Варга.

    • Венгер в 2018 году покинул «Арсенал».
    • Сейчас француз работает в ФИФА.
    • В октябре ему исполнится 72 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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