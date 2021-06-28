Агент Варга: «Венгер мог оказаться в «Зените», но в последний момент решили выбрать Семака»

Футбольный агент Шандор Варга рассказал о контактах бывшего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера с российскими клубами.
«Арсен, кстати, всегда с симпатией относился к России. Несколько раз мог оказаться в РПЛ.
В «Зените», например, но тогда в последний момент Фурсенко сказал, что они решили выбрать Семака. И, слава богу, считаю, это очень правильное назначение.
Также Венгер встречался с Кикнадзе по поводу «Локомотива», но что-то его не устроило в итоге. Со «Спартаком» были контакты, правда Томас Цорн отменил встречу», – сообщил Варга.
- Венгер в 2018 году покинул «Арсенал».
- Сейчас француз работает в ФИФА.
- В октябре ему исполнится 72 года.
Источник: «Матч ТВ»