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  • Агент Варга: «Венгер мог оказаться в «Зените», но в последний момент решили выбрать Семака»

Агент Варга: «Венгер мог оказаться в «Зените», но в последний момент решили выбрать Семака»

28 июня 2021, 11:28
6

Футбольный агент Шандор Варга рассказал о контактах бывшего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера с российскими клубами.

«Арсен, кстати, всегда с симпатией относился к России. Несколько раз мог оказаться в РПЛ.

В «Зените», например, но тогда в последний момент Фурсенко сказал, что они решили выбрать Семака. И, слава богу, считаю, это очень правильное назначение.

Также Венгер встречался с Кикнадзе по поводу «Локомотива», но что-то его не устроило в итоге. Со «Спартаком» были контакты, правда Томас Цорн отменил встречу», – сообщил Варга.

  • Венгер в 2018 году покинул «Арсенал».
  • Сейчас француз работает в ФИФА.
  • В октябре ему исполнится 72 года.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Венгер Арсен Семак Сергей
Комментарии (6)
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Алехсбургер.
1624870296
сказки старого Варги
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vladimir-7
1624871787
В Зенит можно ставить тренером любого человека, главное, чтобы Газпром управлял РФС с его комитетами и комиссиями.
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Derzkiy1
1624874422
Фергюсон не хотел в Зенит? В Питере нужно завязывать пить и курить, такую чушь порой несут
Ответить
NewLife
1624875163
Повезло зюбе.
Ответить
Garrincha58
1624877591
смысла нет приглашать дорогого тренера пока все эти сборники в команде их надо разгонять пока в третий раз не абкакаются в ЛЧ
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paracetamol
1624877919
Нахр нам этот старикашка?
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