Агент Варга: «Венгер мог оказаться в «Зените», но в последний момент решили выбрать Семака»

Футбольный агент Шандор Варга рассказал о контактах бывшего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера с российскими клубами.

«Арсен, кстати, всегда с симпатией относился к России. Несколько раз мог оказаться в РПЛ.

В «Зените», например, но тогда в последний момент Фурсенко сказал, что они решили выбрать Семака. И, слава богу, считаю, это очень правильное назначение.

Также Венгер встречался с Кикнадзе по поводу «Локомотива», но что-то его не устроило в итоге. Со «Спартаком» были контакты, правда Томас Цорн отменил встречу», – сообщил Варга.