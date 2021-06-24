Березуцкий – о первой победе в качестве главного тренера ЦСКА: «Выбирал состав, подкинув кости»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал победу над «Винер-Нойштадт» (3:1) в товарищеском матче.

— Пусть и неофициальный, но первый ваш матч в новом качестве. Вы вообще ожидали, что когда-нибудь будете тренировать?

— Пускай и пятьдесят на пятьдесят, но это вполне логичное развитие событий. Когда подавал документы на лицензию A, понимал, что хочу рано или поздно начинать тренировать.

— А когда были игроком, задумывались об этом?

— Когда ты молодой игрок, о чем ты задумываешься? Дальше трех дней вперед — ни о чем. А будучи взрослым игроком, конечно, задумывался.

— Что скажете по матчу?

— Хорошо подвигались. Было жарко. В общем, ничего больше от этого матча и не ждали. Хотели посмотреть, как ребята выглядят. Естественно, как это обычно и бывает, играли под нагрузкой. Все остальное сейчас совершенно не важно.

— Состав выбирался исходя из распределения нагрузок?

— Кости подкинул, и вот так получилось.