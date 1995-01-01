Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    2 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    3 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?

    Березуцкий – о первой победе в качестве главного тренера ЦСКА: «Выбирал состав, подкинув кости»

    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал победу над «Винер-Нойштадт» (3:1) в товарищеском матче.

    — Пусть и неофициальный, но первый ваш матч в новом качестве. Вы вообще ожидали, что когда-нибудь будете тренировать?

    — Пускай и пятьдесят на пятьдесят, но это вполне логичное развитие событий. Когда подавал документы на лицензию A, понимал, что хочу рано или поздно начинать тренировать.

    — А когда были игроком, задумывались об этом?

    — Когда ты молодой игрок, о чем ты задумываешься? Дальше трех дней вперед — ни о чем. А будучи взрослым игроком, конечно, задумывался.

    — Что скажете по матчу?

    — Хорошо подвигались. Было жарко. В общем, ничего больше от этого матча и не ждали. Хотели посмотреть, как ребята выглядят. Естественно, как это обычно и бывает, играли под нагрузкой. Все остальное сейчас совершенно не важно.

    — Состав выбирался исходя из распределения нагрузок?

    — Кости подкинул, и вот так получилось.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:57
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7495

      САДЫЧОК 1 час назад

      Тревожно !А , если забудет кости ?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2275

      Аид666 1 час назад

      Хороший тамада и конкурсы интересные)

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86717
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66496
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru