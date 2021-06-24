Ребров: «Зачем опять сидеть на банке? Назло хейтерам отмечу, что я вижу себя в «Спартаке» и в будущем»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров объяснил болельщикам, почему продолжает оставаться в столичном клубе, несмотря на отсутствие игровой практики.

«Началась подготовка к новому сезону, с чем я поздравляю всех наших болельщиков! Увидев меня в обойме клуба, проснулись и «доброжелатели». Получаю от них вопросы в личку: «Да к чему тебе готовиться?» «Зачем ты занимаешь чужое место?» «Опять сидеть на банке?» «Ты уже не тренируешься, а помогаешь, как ассистент тренера по вратарям».

Я уже говорил об этом, прекрасно осознаю и понимаю, что сейчас моя роль в команде – помогать более молодым ребятам и быть в тоже время промежуточным звеном между тренером и командой. И меня не задевает та ситуация, что большую часть сезона я провел на скамейке. Всему своe время.

Для меня важно приносить клубу пользу в любом качестве. Я был в роли рядового игрока и капитана, в роли середняка и чемпиона, и всегда старался быть полезным. Думаю, что если бы у меня не получалось, в команде меня бы уже не было.

Назло «хейтерам» отмечу, что я вижу себя в клубе и в будущем! А пока меня видят в качестве действующего футболиста. Вероятно, со стороны это выглядит, как будто я стою и только показываю, как надо прыгать и кому куда бежать, сидя на травке. Но, открою тайну, поблажек мне не дают, и я должен работать наравне со всеми, и даже больше, не смотря на 37 лет.

Знаю по себе, чем старше ты в спорте, тем большее внимание должен уделять тренировкам и тем меньше можешь себе позволить!

Мои мысли были бы пустыми словами в пространстве сети, если бы клубное руководство не видело меня в команде. Либо я бы уже работал в структуре клуба, либо получил своe «спасибо» и занимался бы своей жизнью в другом месте! Но мне предложили остаться, и я очень рад и горд быть частью команды в 100-летний юбилей. Это мой второй дом, моя красно-белая семья», – написал Ребров в инстаграме.