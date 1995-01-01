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    Ребров: «Зачем опять сидеть на банке? Назло хейтерам отмечу, что я вижу себя в «Спартаке» и в будущем»

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров объяснил болельщикам, почему продолжает оставаться в столичном клубе, несмотря на отсутствие игровой практики.

    «Началась подготовка к новому сезону, с чем я поздравляю всех наших болельщиков! Увидев меня в обойме клуба, проснулись и «доброжелатели». Получаю от них вопросы в личку: «Да к чему тебе готовиться?» «Зачем ты занимаешь чужое место?» «Опять сидеть на банке?» «Ты уже не тренируешься, а помогаешь, как ассистент тренера по вратарям».

    Я уже говорил об этом, прекрасно осознаю и понимаю, что сейчас моя роль в команде – помогать более молодым ребятам и быть в тоже время промежуточным звеном между тренером и командой. И меня не задевает та ситуация, что большую часть сезона я провел на скамейке. Всему своe время.

    Для меня важно приносить клубу пользу в любом качестве. Я был в роли рядового игрока и капитана, в роли середняка и чемпиона, и всегда старался быть полезным. Думаю, что если бы у меня не получалось, в команде меня бы уже не было.

    Назло «хейтерам» отмечу, что я вижу себя в клубе и в будущем! А пока меня видят в качестве действующего футболиста. Вероятно, со стороны это выглядит, как будто я стою и только показываю, как надо прыгать и кому куда бежать, сидя на травке. Но, открою тайну, поблажек мне не дают, и я должен работать наравне со всеми, и даже больше, не смотря на 37 лет.

    Знаю по себе, чем старше ты в спорте, тем большее внимание должен уделять тренировкам и тем меньше можешь себе позволить!

    Мои мысли были бы пустыми словами в пространстве сети, если бы клубное руководство не видело меня в команде. Либо я бы уже работал в структуре клуба, либо получил своe «спасибо» и занимался бы своей жизнью в другом месте! Но мне предложили остаться, и я очень рад и горд быть частью команды в 100-летний юбилей. Это мой второй дом, моя красно-белая семья», – написал Ребров в инстаграме.

    • Ребров выступает за московский клуб с августа 2011 года.
    • Он провел 131 матч за «Спартак», пропустил 151 гол.
    • Его контракт с клубом истекает следующим летом.

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    Источник: инстаграм Артема Реброва

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    Сегодня, 12:53
    Комментарии4
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      Рейтинг: +7492

      САДЫЧОК 21 минуту назад

      Ребров , у тебя нет хейтеров !
      Зачем , этот Ребров нужен в команде ?!
      Уже давно не играет и только мутит воду , кушает , одевается и занимает место молодого вратаря , который мог бы набираться мастерства в основе на тренировках !

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      Рейтинг: +4683

      Дядя Серёжа 23 минуты назад

      Служить бы рад, прислуживаться тошно...
      Служи Артём

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      Рейтинг: +1723

      acor94 28 минут назад

      Проблема то в том, что он зп получает как игрок, а не как тренер, вот платили бы ему тысяч сто в месяц (рублей) никто бы и слова не сказал.

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      Рейтинг: +8847

      Вомбат 29 минут назад

      Он прав, у команды должен быть третий вратарь, чья участь сидеть на лавке на случай, если первые два заболеют или травмируются. Америки он не открыл. Другое дело, что обычно, третий вратарь молодой, а тут наоборот. Но и так бывает, и не так уж редко .

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