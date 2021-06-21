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    AS: Рамос предпочитает переход в «ПСЖ», несмотря на два предложения из АПЛ

    Бывший капитан «Реала» Серхио Рамос имеет три варианта продолжения карьеры.

    По информации AS, в подписании 35-летнего футболиста заинтересованы «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

    Пока защитник склоняется к тому, чтобы принять предложение парижан. Во-первых, оно финансово более выгодное. Во-вторых, испанцу и его семье больше нравится французская столица, чем Манчестер.

    • Рамос – свободный агент.
    • Он провел в «Реале» 16 сезонов.
    • Центрбек хочет заработать в новом клубе 50 миллионов евро за 2 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: AS

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    Сегодня, 14:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10937

      DeStar 9 минут назад

      псж проще, в псж он пригодится, плюс испанцу там проще будет) рамос то кроме испании нигде не играл) да и старый уже чтобы закрепиться в сити или мю, ну годик он им пригодится, и все, за это время может даже не адаптируется еще

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