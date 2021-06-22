AS: Рамос предпочитает переход в «ПСЖ», несмотря на два предложения из АПЛ

Бывший капитан «Реала» Серхио Рамос имеет три варианта продолжения карьеры.

По информации AS, в подписании 35-летнего футболиста заинтересованы «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Пока защитник склоняется к тому, чтобы принять предложение парижан. Во-первых, оно финансово более выгодное. Во-вторых, испанцу и его семье больше нравится французская столица, чем Манчестер.