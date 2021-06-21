Ди Марцио: завтра Чалханоглу пройдет медосмотр для «Интера»

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу близок к переходу в «Интер».
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, завтра 27-летний турок пройдет медосмотр в Милане. Хавбек подпишет контракт с «Интером» на три года с зарплатой 5 миллионов евро в год.
- В минувшем сезоне Чалханоглу провел за «Милан» 43 матча, забил 9 голов и сделал 12 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.
- Сообщалось, что «Зенит» и «Спартак» интересовались 27-летним футболистом, но не договорились с ним о финансовых деталях сотрудничества.
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио