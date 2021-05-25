«Зенит» и «Спартак» утратили интерес к Чалханоглу из-за его финансовых требований

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу мог перейти в «Зенит» или «Спартак».

По информации Eurostavka, в феврале этого года обоим клубам предлагали подписать турецкого хавбека.

«Зенит» и «Спартак» вышли из переговоров, узнав требования 27-летнего футболиста по зарплате. Он хотел контракт на четыре года с окладом в 5 миллионов евро. Еще 6 миллионов комиссионных просили его агенты.