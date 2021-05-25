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  • «Зенит» и «Спартак» утратили интерес к Чалханоглу из-за его финансовых требований

«Зенит» и «Спартак» утратили интерес к Чалханоглу из-за его финансовых требований

25 мая 2021, 15:59
21

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу мог перейти в «Зенит» или «Спартак».

По информации Eurostavka, в феврале этого года обоим клубам предлагали подписать турецкого хавбека.

«Зенит» и «Спартак» вышли из переговоров, узнав требования 27-летнего футболиста по зарплате. Он хотел контракт на четыре года с окладом в 5 миллионов евро. Еще 6 миллионов комиссионных просили его агенты.

  • В июне Чалханоглу станет свободным агентом.
  • В минувшем сезоне игрок провел за «Милан» 43 матча, забил 9 голов и сделал 12 ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.

Источник: Eurostavka
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Спартак Милан Чалханоглу Хакан
Комментарии (21)
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Хейтер Аларм
1621948196
Как шлюбе платить 5 лямов так ничего, а как топ игроку из европы - нет...
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paracetamol
1621948421
Нахр он нужен, тоже мне, Халк нашелся!
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dinar7777dinar
1621948452
топовый игрок ! сдалась ему питерская помойка ! это явно понижение ! утятина !
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Fusballer
1621950027
Да и правильно, в РПЛ и Соболем с Дзюбинью обойтись можно.
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кто там
1621950530
Лучше Малькому платить восьмёру пока тот на кушетке отдыхает)
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Hektor 84
1621952572
Утятина! В РПЛ он никогда не поедет! Такие футболисты смотрят только в сторону топ клубов!
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R_a_i_n
1621956478
Комиссия 6 лямов агенту?? По сути прокладка. Куда этот мир катится?
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Вомбат
1621958151
C Зенитом по Чолханоглу переговоров не было, этот фейк был опровергнут на бобсоккере.
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vladimir-7
1621961006
Хакан из Милана быстро успокоил желание Зенита и спартака его выкупить. А по делу, наши клубы приучили бывших хороших игроков Европы, а ныне почти пенсионеров, к нашим шальным деньгам и теперь инициативу перехватила молодежь.
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zigbert
1622036100
Игрок опытный. Будет ждать хороших предложений от топ-клубов. К нам такие не поедут.
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