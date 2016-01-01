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    «Зенит» и «Спартак» утратили интерес к Чалханоглу из-за его финансовых требований

    Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу мог перейти в «Зенит» или «Спартак».

    По информации Eurostavka, в феврале этого года обоим клубам предлагали подписать турецкого хавбека.

    «Зенит» и «Спартак» вышли из переговоров, узнав требования 27-летнего футболиста по зарплате. Он хотел контракт на четыре года с окладом в 5 миллионов евро. Еще 6 миллионов комиссионных просили его агенты.

    • В июне Чалханоглу станет свободным агентом.
    • В минувшем сезоне игрок провел за «Милан» 43 матча, забил 9 голов и сделал 12 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.

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    Источник: Eurostavka

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4861

      dinar7777dinar 21 минуту назад

      топовый игрок ! сдалась ему питерская помойка ! это явно понижение ! утятина !

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      Рейтинг: +10974

      paracetamol 22 минуты назад

      Нахр он нужен, тоже мне, Халк нашелся!

      0
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      Рейтинг: +907

      Хейтер Аларм 25 минут назад

      Как шлюбе платить 5 лямов так ничего, а как топ игроку из европы - нет...

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      Рейтинг: +907

      Хейтер Аларм 26 минут назад

      Так с учетом того, что он будет свободным агентом и не придется за него платить можно хоть 8 лямов зарплату дать

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      Рейтинг: +4861

      dinar7777dinar > Хейтер Аларм 20 минут назад

      да только нужен ему бзенит ! его щас с руками оторвут в европе !

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