«Зенит» и «Спартак» утратили интерес к Чалханоглу из-за его финансовых требований

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу мог перейти в «Зенит» или «Спартак».
По информации Eurostavka, в феврале этого года обоим клубам предлагали подписать турецкого хавбека.
«Зенит» и «Спартак» вышли из переговоров, узнав требования 27-летнего футболиста по зарплате. Он хотел контракт на четыре года с окладом в 5 миллионов евро. Еще 6 миллионов комиссионных просили его агенты.
- В июне Чалханоглу станет свободным агентом.
- В минувшем сезоне игрок провел за «Милан» 43 матча, забил 9 голов и сделал 12 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.
Источник: Eurostavka