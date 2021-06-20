Гризманн: «После 2024 года настанет время для переезда в США. Люблю эту страну»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн планирует выступать в МЛС. Сейчас футболисту 30 лет.

«У меня осталось три года контракта. Я должен уделять внимание телу. После 2024 года, когда контракт закончится, думаю, настанет время для переезда в США. Я люблю эту страну и ее культуру. Тяга к приключениям привлекает меня. Я хотел бы закончить карьеру там», – сказал француз.