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    Зарема: «Спартак» даже не предложил новый контракт Тедеско, а на десерт еще говном обкидал»

    Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова сообщила, что клуб не предлагал новый контракт уже бывшему главному тренеру Доменико Тедеско. Немец в качестве причины ухода называл желание видеться с семьей.

    «С 12-го места довeл до второго, ему даже ради приличия не предложили новый контракт, а на десерт ещe говном обкидали через свои телеграм-каналы.

    Вы реально думали, что я молча вам позволю это всe?» – написала Салихова, обращаясь к руководителям «Спартака».

    Зарема – Попову и Фетисову: «Еще одна попытка накидать говна на Тедеско – вылетите оба! Я и Тедеско – лучшее, что было в «Спартаке»

    Зарема: «Только я знаю, чего мне стоило уговорить Тедеско не уходить из «Спартака» в «Марсель» в феврале»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Заремы Салиховой

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    Сегодня, 08:15
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +8502

      NewLife 5 минут назад

      Заголовок телеграм канала Салиховой должен быть: "Информация для хейтеров Спартака".

      0
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      Рейтинг: +846

      Loko_Roma 30 минут назад

      Заре а теперь тренд бомбардира

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11264

      paracetamol 39 минут назад

      Интересно, чем нового тренера Витьку обкидают?

      0
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      ...
      Рейтинг: +4803

      Каратель > paracetamol 30 минут назад

      парацетамолами,чтоб не температурил))

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      Рейтинг: +18496

      vladimir-7 1 час назад

      Зарема якобы удивлена, что в спартаке Тедеско обкидали говном, так это
      в стиле спартака, чему удивляться. По последней фразе Заремы, обращенной
      к руководству спартака, можно предположить, что Федун нашел, в её лице,
      владельца клуба и готов оформить это документально.

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