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  • Зарема: «Спартак» даже не предложил новый контракт Тедеско, а на десерт еще говном обкидал»

Зарема: «Спартак» даже не предложил новый контракт Тедеско, а на десерт еще говном обкидал»

20 июня 2021, 08:15
40

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова сообщила, что клуб не предлагал новый контракт уже бывшему главному тренеру Доменико Тедеско. Немец в качестве причины ухода называл желание видеться с семьей.

«С 12-го места довeл до второго, ему даже ради приличия не предложили новый контракт, а на десерт ещe говном обкидали через свои телеграм-каналы.

Вы реально думали, что я молча вам позволю это всe?» – написала Салихова, обращаясь к руководителям «Спартака».

Зарема – Попову и Фетисову: «Еще одна попытка накидать говна на Тедеско – вылетите оба! Я и Тедеско – лучшее, что было в «Спартаке»

Зарема: «Только я знаю, чего мне стоило уговорить Тедеско не уходить из «Спартака» в «Марсель» в феврале»

Источник: телеграм-канал Заремы Салиховой
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (40)
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NewLife
1624172163
Заголовок телеграм канала Салиховой должен быть: "Информация для хейтеров Спартака".
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Вомбат
1624172516
Госпожа Салихова! Во всем надо знать меру! Если вы хотите, чтобы хоть кто-нибудь в России сохранил к вам остатки уважения, заткните свой фонтан!
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житель СПб
1624173149
Ничего себе! вот так раскрывается правда... Мне не нравился Тедеско, но он был искренним и желал сделать Спартак лучше. Оказывается, ему было весьма не комфортно и в самом клубе. Возможно, это и было причиной ухода.
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insider_retro
1624173629
Реплики этой дамы с успехом заполняют пустоту инфопространства... Ну не Евро же обсуждать, самом деле...
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Дедуктор
1624177698
Слухайте Салихову и конспектируйте. Очень кстати Салихова оказалась у рупора. Раскрывает всю поднаготную этого антинародного клуба негодяев. Приходится признать, что озвучивает всё это конченая дура. Фильтруйте, конечно, инфу. Но точная инфа наверняка в ее словесном поносе проскакивает. Дура то искренняя. Уверенная в своей правоте. В общем, есть шанс. Что количество негодяев в этом антинародном клубе чутка поубавится. И это будет полной заслугой Салиховой.
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PsihoLirick
1624177850
Очень похоже на хитрый план Федуна. Доконало мужика))) Сам он не может позволить себе высказываться в таком ключе. А вот "обиженная" женщина, на эмоциях выкладывающая всю правду-матку - вполне себе))) Да и не стоит забывать, что 3-4 её поста из 10 попадают " в яблочко"))) Продолжай, Зарема, с нетерпением ждём очередную "серию"))))
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BarStep
1624178346
Надо ж темперамент у женщины какой ненасытный.. Она ещё не кончила...
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portero
1624178799
Всё-таки это с одобрямс Федуна льется, тактика у него такая.... Скоро перемены в Спартаке? Или просто для поднятия тонуса подчинённых...
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kvm
1624186805
"Выписать ей пирамидону! 500 грамм!"
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rammax fcsm
1624211248
Сколько можно?? она вообще когда-нибудь ЗАТЫКАЕТСЯ??
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