Зарема: «Спартак» даже не предложил новый контракт Тедеско, а на десерт еще говном обкидал»

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова сообщила, что клуб не предлагал новый контракт уже бывшему главному тренеру Доменико Тедеско. Немец в качестве причины ухода называл желание видеться с семьей.

«С 12-го места довeл до второго, ему даже ради приличия не предложили новый контракт, а на десерт ещe говном обкидали через свои телеграм-каналы.

Вы реально думали, что я молча вам позволю это всe?» – написала Салихова, обращаясь к руководителям «Спартака».

Тедеско сменил Руй Витория .

. Немец вывел «Спартак» в Лигу чемпионов.

Тедеско может возглавить «Фенербахче».

Зарема – Попову и Фетисову: «Еще одна попытка накидать говна на Тедеско – вылетите оба! Я и Тедеско – лучшее, что было в «Спартаке»

Зарема: «Только я знаю, чего мне стоило уговорить Тедеско не уходить из «Спартака» в «Марсель» в феврале»