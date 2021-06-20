Зарема: «Только я знаю, чего мне стоило уговорить Тедеско не уходить из «Спартака» в «Марсель» в феврале»

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала, что уже бывший главный тренер команды Доменико Тедеско мог уйти в «Марсель» зимой. Она уговорила немца остаться до конца контракта, то есть до конца сезона-2020/21.

«Только я знаю, чего мне стоило уговорить ДТ не уходить в «Марсель» в феврале. Команда вообще ничего не почувствовала. Он остался в «Спартаке» только потому, что в декабре мне пообещал работать с полной отдачей, несмотря ни на какие предложения», – написала Салихова.

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