Зарема: «Только я знаю, чего мне стоило уговорить Тедеско не уходить из «Спартака» в «Марсель» в феврале»

У Бомбардира прям стояк на неё ! Что ни день так новость от заремы ! А чё вы ёё по фамилии не транжирите???? Зарема.Зарема . Салихова!!!!! Вы Смородскую х.й по имени бомбили!!!! Ребята определитесь вы или нейтральный канал Или ............
Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала, что уже бывший главный тренер команды Доменико Тедеско мог уйти в «Марсель» зимой. Она уговорила немца остаться до конца контракта, то есть до конца сезона-2020/21.
«Только я знаю, чего мне стоило уговорить ДТ не уходить в «Марсель» в феврале. Команда вообще ничего не почувствовала. Он остался в «Спартаке» только потому, что в декабре мне пообещал работать с полной отдачей, несмотря ни на какие предложения», – написала Салихова.
- Тедеско сменил Руй Витория.
- Немец вывел «Спартак» в Лигу чемпионов.
- Тедеско может возглавить «Фенербахче».
Зарема – Попову и Фетисову: «Еще одна попытка накидать говна на Тедеско – вылетите оба! Я и Тедеско – лучшее, что было в «Спартаке»