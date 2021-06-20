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  • Зарема: «Только я знаю, чего мне стоило уговорить Тедеско не уходить из «Спартака» в «Марсель» в феврале»

Зарема: «Только я знаю, чего мне стоило уговорить Тедеско не уходить из «Спартака» в «Марсель» в феврале»

20 июня 2021, 00:52
17

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала, что уже бывший главный тренер команды Доменико Тедеско мог уйти в «Марсель» зимой. Она уговорила немца остаться до конца контракта, то есть до конца сезона-2020/21.

«Только я знаю, чего мне стоило уговорить ДТ не уходить в «Марсель» в феврале. Команда вообще ничего не почувствовала. Он остался в «Спартаке» только потому, что в декабре мне пообещал работать с полной отдачей, несмотря ни на какие предложения», – написала Салихова.

Зарема – Попову и Фетисову: «Еще одна попытка накидать говна на Тедеско – вылетите оба! Я и Тедеско – лучшее, что было в «Спартаке»

Источник: телеграм-канал Заремы Салиховой
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Спартак Марсель Тедеско Доменико
Комментарии (17)
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vladik12
1624140599
Дала ему, что ли?
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deinego77@yandex.ru
1624143325
У Бомбардира прям стояк на неё ! Что ни день так новость от заремы ! А чё вы ёё по фамилии не транжирите???? Зарема.Зарема . Салихова!!!!! Вы Смородскую х.й по имени бомбили!!!! Ребята определитесь вы или нейтральный канал Или ............
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Diman67
1624147426
"...до сих пор гланды болят"
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NewLife
1624172294
Салихова становится посмешищем всего футбольного интернета. Федун, останови свою овцу !
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житель СПб
1624173484
Тут много грязи в комментариях. Надеюсь, вы не говорите также про своих дочерей, жен, сестер, матерей? Она здесь ничего плохого не сказала. Наоборот, Спартак должен быть ей благодарен. Если бы Тедеско ушел, никакого 2 места в Чемпе у клуба бы не было - это всем понятно.
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Hektor 84
1624173776
Зачем она всё это публикует?
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zigbert
1624186623
Что ему эти три месяца. Тедеско выгодней было доработать до конца.
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kvm
1624186971
говорить такое при живом Федуне...вот он олень
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subbotaspartak
1624193573
Жухра, Фатима, Гюльчатай, Зарема... Одна из - а всё туда же...
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dimag
1624250342
Отсосала что-ли ДТ ? А команде обидно, она вообще ничего не почувствовала (
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