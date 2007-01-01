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    Зарема: «Только я знаю, чего мне стоило уговорить Тедеско не уходить из «Спартака» в «Марсель» в феврале»

    Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала, что уже бывший главный тренер команды Доменико Тедеско мог уйти в «Марсель» зимой. Она уговорила немца остаться до конца контракта, то есть до конца сезона-2020/21.

    «Только я знаю, чего мне стоило уговорить ДТ не уходить в «Марсель» в феврале. Команда вообще ничего не почувствовала. Он остался в «Спартаке» только потому, что в декабре мне пообещал работать с полной отдачей, несмотря ни на какие предложения», – написала Салихова.

    Зарема – Попову и Фетисову: «Еще одна попытка накидать говна на Тедеско – вылетите оба! Я и Тедеско – лучшее, что было в «Спартаке»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Заремы Салиховой

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2685

      minaev23 30 минут назад

      У Бомбардира прям стояк на неё ! Что ни день так новость от заремы ! А чё вы ёё по фамилии не транжирите???? Зарема.Зарема . Салихова!!!!! Вы Смородскую х.й по имени бомбили!!!! Ребята определитесь вы или нейтральный канал Или ............

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      Рейтинг: +5807

      vladik12 1 час назад

      Дала ему, что ли?

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      Рейтинг: +1231

      Радио1000шумеров > vladik12 46 минут назад

      Ну а как еще?

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