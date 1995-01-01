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    Eurostavka: Мусаев летал на переговоры с «Ференцварошем»

    Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев мог этим летом возглавить «Ференцварош».

    По информации Eurostavka, российский специалист вел переговоры с президентом венгерского клуба Габором Кубатовым, но договориться сторонам не удалось.

    • В начале июня «Ференцварош» покинул украинец Сергей Ребров.
    • «Краснодар» уволил Мусаева в апреле.
    • Ранее тренер подтверждал, что встречался с президентом клуба, который в последнее время выступал в группе ЛЧ и ЛЕ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurostavka

    Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в «Спартак».

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    Сегодня, 10:55
    Комментарии4
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      Рейтинг: +12331

      Cules2013 43 минуты назад

      Больше интересно, куда уйдёт Ребров. У него получается неплохо, должен на повышение идти.

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      Рейтинг: +22909

      Боцман59rus 2 часа назад

      - очень неохотно наши специалисты покидают насиженные ,теплые места. Личное удобство, комфорт и лояльность начальства,ставят выше профессионального развития и карьерного роста

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      Рейтинг: +7644

      житель СПб > Боцман59rus 2 часа назад

      Вряд ли он здесь виноват. Что-то не устроило венгерскую сторону.

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      Рейтинг: +22909

      Боцман59rus > житель СПб 2 часа назад

      - а что могло их не устроить? ... думаю завышенные требования соискателя, глупо и наивно ожидать, что Венгры готовы предоставить такие же тепличные условия, как Галицкий, но такие шаги всегда предполагают временный дискомфорт и думаю начинающий специалист, желающий набраться опыта и повысить свою квалификацию, должен, обязан это учитывать))

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