Eurostavka: Мусаев летал на переговоры с «Ференцварошем»

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев мог этим летом возглавить «Ференцварош».
По информации Eurostavka, российский специалист вел переговоры с президентом венгерского клуба Габором Кубатовым, но договориться сторонам не удалось.
- В начале июня «Ференцварош» покинул украинец Сергей Ребров.
- «Краснодар» уволил Мусаева в апреле.
- Ранее тренер подтверждал, что встречался с президентом клуба, который в последнее время выступал в группе ЛЧ и ЛЕ.
Источник: Eurostavka
Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в «Спартак».