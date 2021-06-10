Мусаев: «Мне интересно поработать за границей. Были разговоры с двумя клубами»

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о желании попробовать свои силы в иностранном клубе.
«Мне было бы интересно поработать за границей. Я встречался с президентом одного клуба, они в последнее время выступали в группе Лиги чемпионов и Лиги Европы. Там достаточно серьезный проект, но, к сожалению, не срослось.
Были разговоры еще в одном клубе. Я бы все оставил, попробовал это, как бы такой экстремальный момент. В России я никого не рассматривал, были разные звонки, но я говорил, что если останусь в России, то буду дома – в Краснодаре. Сейчас понимаю, что мне нужно заняться поисками.
Предложения из западной Европы или восточной? Это не топ-5», – сказал 37-летний специалист.
- Мусаев начал тренерскую карьеру в 2005 году в «Краснодар-2000» (существовал до 2011 года).
- С апреля 2018 года он возглавлял основную команду «Краснодара» после семи лет работы в академии клуба.
- В начале апреля Мусаев покинул пост главного тренера, его сменил Виктор Гончаренко.
Источник: Ютуб-канал « Sports Интервью»