Мусаев: «Мне интересно поработать за границей. Были разговоры с двумя клубами»

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о желании попробовать свои силы в иностранном клубе.

«Мне было бы интересно поработать за границей. Я встречался с президентом одного клуба, они в последнее время выступали в группе Лиги чемпионов и Лиги Европы. Там достаточно серьезный проект, но, к сожалению, не срослось.

Были разговоры еще в одном клубе. Я бы все оставил, попробовал это, как бы такой экстремальный момент. В России я никого не рассматривал, были разные звонки, но я говорил, что если останусь в России, то буду дома – в Краснодаре. Сейчас понимаю, что мне нужно заняться поисками.

Предложения из западной Европы или восточной? Это не топ-5», – сказал 37-летний специалист.