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    Мусаев: «Мне интересно поработать за границей. Были разговоры с двумя клубами»

    Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о желании попробовать свои силы в иностранном клубе.

    «Мне было бы интересно поработать за границей. Я встречался с президентом одного клуба, они в последнее время выступали в группе Лиги чемпионов и Лиги Европы. Там достаточно серьезный проект, но, к сожалению, не срослось.

    Были разговоры еще в одном клубе. Я бы все оставил, попробовал это, как бы такой экстремальный момент. В России я никого не рассматривал, были разные звонки, но я говорил, что если останусь в России, то буду дома – в Краснодаре. Сейчас понимаю, что мне нужно заняться поисками.

    Предложения из западной Европы или восточной? Это не топ-5», – сказал 37-летний специалист.

    • Мусаев начал тренерскую карьеру в 2005 году в «Краснодар-2000» (существовал до 2011 года).
    • С апреля 2018 года он возглавлял основную команду «Краснодара» после семи лет работы в академии клуба.
    • В начале апреля Мусаев покинул пост главного тренера, его сменил Виктор Гончаренко.

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    Источник: Ютуб-канал « Sports Интервью»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +996

      Хейтер Аларм 1 час назад

      Твой уровень - это максимум Ротор, Алания или Торпедо.. Какие нахрен топ-5?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +47683

      portero 1 час назад

      Мы рады будем если поработаешь самостоятельно...

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