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  • Мусаев: «Мне интересно поработать за границей. Были разговоры с двумя клубами»

Мусаев: «Мне интересно поработать за границей. Были разговоры с двумя клубами»

10 июня 2021, 19:28
3

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о желании попробовать свои силы в иностранном клубе.

«Мне было бы интересно поработать за границей. Я встречался с президентом одного клуба, они в последнее время выступали в группе Лиги чемпионов и Лиги Европы. Там достаточно серьезный проект, но, к сожалению, не срослось.

Были разговоры еще в одном клубе. Я бы все оставил, попробовал это, как бы такой экстремальный момент. В России я никого не рассматривал, были разные звонки, но я говорил, что если останусь в России, то буду дома – в Краснодаре. Сейчас понимаю, что мне нужно заняться поисками.

Предложения из западной Европы или восточной? Это не топ-5», – сказал 37-летний специалист.

  • Мусаев начал тренерскую карьеру в 2005 году в «Краснодар-2000» (существовал до 2011 года).
  • С апреля 2018 года он возглавлял основную команду «Краснодара» после семи лет работы в академии клуба.
  • В начале апреля Мусаев покинул пост главного тренера, его сменил Виктор Гончаренко.

Источник: Ютуб-канал « Sports Интервью»
Россия. Премьер-лига Краснодар Мусаев Мурад
Комментарии (3)
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portero
1623345167
Мы рады будем если поработаешь самостоятельно...
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Хейтер Аларм
1623347932
Твой уровень - это максимум Ротор, Алания или Торпедо.. Какие нахрен топ-5?
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zigbert
1623421606
Тренер молодой. Так что время показать себя с лучшей стороны еще есть.
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