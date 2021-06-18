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  • РБК: «Зенит» предложит Жиркову продлить контракт на год либо остаться в клубе в качестве тренера или менеджера

РБК: «Зенит» предложит Жиркову продлить контракт на год либо остаться в клубе в качестве тренера или менеджера

18 июня 2021, 11:58
14

«Зенит» намерен сохранить в клубе защитника Юрия Жиркова.

По информации РБК, руководство команды предложит 37-летнему футболисту три варианта продолжения карьеры в клубе: продление контракта на один год, работа на менеджерской позиции или в тренерском штабе.

Начало тренерской карьеры – наименее вероятный вариант. Остальные два варианта вполне реальны, отмечает источник, знакомый с ситуацией.

В данный момент стороны взяли паузу в переговорах. Диалог возобновится ближе к концу чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что защитник может перейти в «Локомотив».

  • Контракт Жиркова с «Зенитом» истекает 30 июня.
  • Жирков покинул расположение сборной России из-за травмы.
  • Профессиональную карьеру игрок начал в 2001 году.
  • В августе ему исполнится 38 лет.

Источник: РБК
Россия. Премьер-лига Зенит Жирков Юрий
Комментарии (14)
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portero
1624006986
В госдуму вон выборы скоро, с футболом уже хватит. Тамбов возрождать, стадион построить и клуб оживить...
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paracetamol
1624008476
Пусть еще годик поиграет. Опытный бровочник нужен для 3-х турниров, в которых играет Зенит.
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Жорик кекс обжорик
1624011677
Дайте деду умереть спокойно, какой контаркт нах?
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Enter2006
1624011828
Если Жирков будет депутатом ЕдРа - фашистов, убивающих людей (Как тупая Терешкова и Валуев). Тех, кто повысил пенсионный возраст, тех кто на копейки говорят прожить возможно - он будет предателем!!!
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rash1959
1624013664
Прекратите издеваться над стариком. Дайте ему на печи кости погреть. Да и в пенсионный фонд Пора очередь забить.
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vladimir-7
1624015605
Юра, ты как спортсмен фигура сильная, но как хороший человек безотказный, проверено на обращение к тебе Черчесова, поиграть на ЕВРО-2020, поэтому, спокойно годик посиди дома или с удочкой, или займись в огороде и тихо отдохни, обдумай и реши, чем тебе заняться, а предложения ещё будут.
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oyabun
1624017168
Всё таки есть в футболе настоящая благотворительность, есть..
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фанат джигурды
1624020046
Жирков ещё на Евро-24 всем покажет!!!
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inzek
1624050296
Валентиныч живи вечно) это не троллинг)
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FС Spаrtак
1624079717
либо полы у семака дома мыть хаххахахха
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