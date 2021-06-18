РБК: «Зенит» предложит Жиркову продлить контракт на год либо остаться в клубе в качестве тренера или менеджера

«Зенит» намерен сохранить в клубе защитника Юрия Жиркова.

По информации РБК, руководство команды предложит 37-летнему футболисту три варианта продолжения карьеры в клубе: продление контракта на один год, работа на менеджерской позиции или в тренерском штабе.

Начало тренерской карьеры – наименее вероятный вариант. Остальные два варианта вполне реальны, отмечает источник, знакомый с ситуацией.

В данный момент стороны взяли паузу в переговорах. Диалог возобновится ближе к концу чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что защитник может перейти в «Локомотив».