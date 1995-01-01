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    РБК: «Зенит» предложит Жиркову продлить контракт на год либо остаться в клубе в качестве тренера или менеджера

    «Зенит» намерен сохранить в клубе защитника Юрия Жиркова.

    По информации РБК, руководство команды предложит 37-летнему футболисту три варианта продолжения карьеры в клубе: продление контракта на один год, работа на менеджерской позиции или в тренерском штабе.

    Начало тренерской карьеры – наименее вероятный вариант. Остальные два варианта вполне реальны, отмечает источник, знакомый с ситуацией.

    В данный момент стороны взяли паузу в переговорах. Диалог возобновится ближе к концу чемпионата Европы.

    Ранее сообщалось, что защитник может перейти в «Локомотив».

    • Контракт Жиркова с «Зенитом» истекает 30 июня.
    • Жирков покинул расположение сборной России из-за травмы.
    • Профессиональную карьеру игрок начал в 2001 году.
    • В августе ему исполнится 38 лет.

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    Источник: РБК

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    Сегодня, 11:58
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +11252

      paracetamol 10 минут назад

      Пусть еще годик поиграет. Опытный бровочник нужен для 3-х турниров, в которых играет Зенит.

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      Рейтинг: +48127

      portero 35 минут назад

      В госдуму вон выборы скоро, с футболом уже хватит. Тамбов возрождать, стадион построить и клуб оживить...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11252

      paracetamol > portero 10 минут назад

      Тамбов спёкся, лет 10 не возродить!

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