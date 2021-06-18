РБК: «Зенит» предложит Жиркову продлить контракт на год либо остаться в клубе в качестве тренера или менеджера

«Зенит» намерен сохранить в клубе защитника Юрия Жиркова.
По информации РБК, руководство команды предложит 37-летнему футболисту три варианта продолжения карьеры в клубе: продление контракта на один год, работа на менеджерской позиции или в тренерском штабе.
Начало тренерской карьеры – наименее вероятный вариант. Остальные два варианта вполне реальны, отмечает источник, знакомый с ситуацией.
В данный момент стороны взяли паузу в переговорах. Диалог возобновится ближе к концу чемпионата Европы.
Ранее сообщалось, что защитник может перейти в «Локомотив».
- Контракт Жиркова с «Зенитом» истекает 30 июня.
- Жирков покинул расположение сборной России из-за травмы.
- Профессиональную карьеру игрок начал в 2001 году.
- В августе ему исполнится 38 лет.
Источник: РБК