Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    3 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?

    Жирков может перейти в «Локомотив»

    Защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков может перейти в «Локомотив».

    По информации журналиста Василия Конова, московский клуб проявляет интерес к 37-летнему футболисту, чей контракт с «Зенитом» истекает 30 июня.

    • Жирков покинул расположение сборной России из-за травмы.
    • Профессиональную карьеру игрок начал в 2001 году.
    • В августе ему исполнится 38 лет.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:24
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5988

      playsh 34 минуты назад

      Ну если речь идёт типа о передачи своего футбольного опыта мальчишкам,или работе администратора в команде,то почему нет? Ну не идиот же Юрий продолжать карьеру игрока? Это придурок Черчесов сбил его с пути истинного,теперь краснеть будет за своё присутствие в команде бездарей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2885

      PAREVG. 56 минут назад

      Какой Локомотив?????
      Ему давно пора место на стене, для гвоздя искать, чтобы бутсы повесить + неизвестно сколько он травму будет залечивать.
      100% утка.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -888

      СуперПАВ9 > PAREVG. 19 минут назад

      Тебе давно пора в ад фашист

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26766

      VVM1964 1 час назад

      Смешно .

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5988

      playsh > VVM1964 32 минуты назад

      ...если бы не было так грустно...

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86420
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66248
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru