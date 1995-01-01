Ну если речь идёт типа о передачи своего футбольного опыта мальчишкам,или работе администратора в команде,то почему нет? Ну не идиот же Юрий продолжать карьеру игрока? Это придурок Черчесов сбил его с пути истинного,теперь краснеть будет за своё присутствие в команде бездарей.
Защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков может перейти в «Локомотив».
По информации журналиста Василия Конова, московский клуб проявляет интерес к 37-летнему футболисту, чей контракт с «Зенитом» истекает 30 июня.
- Жирков покинул расположение сборной России из-за травмы.
- Профессиональную карьеру игрок начал в 2001 году.
- В августе ему исполнится 38 лет.