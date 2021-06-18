Роберто Карлос: «Мог перейти в «Спартак», но «Интер» предложил за меня намного больше»

Бывший защитник «Анжи» и «Реала» Роберто Карлос рассказал, что мог перейти в «Спартак» на раннем этапе карьеры.

– Александр Тарханов рассказывал, что в 1994 году вы могли перейти в «Спартак», но у клуба не хватило денег, а через полгода вас купил «Интер». Правда?

– Да, у меня действительно был шанс оказаться в «Спартаке» – представители клуба прилетали в Бразилию на переговоры. Я тогда был молод и играл за «Палмейрас», который собирался меня продавать. Но «Интер», куда я в итоге перешел, за меня предложили намного больше, и «Палмейрас» выбрал более выгодный вариант.

Поэтому если кто-то думал, что я связан с Россией с 2011 года, когда перешел в «Анжи», то нет – первые контакты с вашей страной случились еще в 90-х.