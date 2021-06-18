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    Роберто Карлос: «Мог перейти в «Спартак», но «Интер» предложил за меня намного больше»

    Бывший защитник «Анжи» и «Реала» Роберто Карлос рассказал, что мог перейти в «Спартак» на раннем этапе карьеры.

    – Александр Тарханов рассказывал, что в 1994 году вы могли перейти в «Спартак», но у клуба не хватило денег, а через полгода вас купил «Интер». Правда?

    – Да, у меня действительно был шанс оказаться в «Спартаке» – представители клуба прилетали в Бразилию на переговоры. Я тогда был молод и играл за «Палмейрас», который собирался меня продавать. Но «Интер», куда я в итоге перешел, за меня предложили намного больше, и «Палмейрас» выбрал более выгодный вариант.

    Поэтому если кто-то думал, что я связан с Россией с 2011 года, когда перешел в «Анжи», то нет – первые контакты с вашей страной случились еще в 90-х.

    • «Интер» – первый европейский клуб в карьере Карлоса.
    • Бразилец выступал за «Анжи» с 2011 по 2012-й год.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +9376

      Литейный4 1 час назад

      Уберегла судьба великого игрока от клоаки. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +5909

      nik55 > Литейный4 1 час назад

      чучело---бомжам такое и не снило

      0
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      Рейтинг: +4852

      Fusballer > nik55 37 минут назад

      А как же Малком, Ловрен и другие топовые футболист?

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      Рейтинг: +545

      Roma56 > Литейный4 36 минут назад

      согласен, вся рпл клоака

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      Рейтинг: +5909

      nik55 > Fusballer 25 минут назад

      у вас и деревянный топ

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