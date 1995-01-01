Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    2 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    3 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?

    Зидан – Рамосу: «Легенда! Огромная честь, что я был твоим тренером»

    Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал уход защитника Серхио Рамоса из мадридского клуба.

    «Легенда! Для меня было огромным удовольствием и честью быть твоим тренером и партнером.

    Ты – один из величайших капитанов в истории! Спасибо тебе за все», – написал Зидан в инстаграме.

    • 35-летний футболист выступал за «Реал» с 2005 года.
    • Сообщалось, что у Рамоса испортились отношения с Пересом, из-за чего ему не удалось продлить контракт.
    • Рамос вскоре получит статус свободного агента.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Зинедина Зидана

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:51
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86528
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66326
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru