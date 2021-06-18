Зидан – Рамосу: «Легенда! Огромная честь, что я был твоим тренером»

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал уход защитника Серхио Рамоса из мадридского клуба.
«Легенда! Для меня было огромным удовольствием и честью быть твоим тренером и партнером.
Ты – один из величайших капитанов в истории! Спасибо тебе за все», – написал Зидан в инстаграме.
- 35-летний футболист выступал за «Реал» с 2005 года.
- Сообщалось, что у Рамоса испортились отношения с Пересом, из-за чего ему не удалось продлить контракт.
- Рамос вскоре получит статус свободного агента.
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Источник: инстаграм Зинедина Зидана