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    Рамос: «Не хотел уходить из «Реала». Я принял предложение клуба, но мне сказали, что время истекло»

    Защитник Серхио Рамос раскрыл подробности ухода из «Реала».

    «Я никогда не хотел уходить из «Реала». Клуб предложил мне контракт на один год с понижением зарплаты. Я просил контракт на два года. Дело было не в деньгах.

    Позже я принял предложение клуба, но мне сказали, что время истекло», – сказал Рамос.

    • 35-летний футболист выступал за «Реал» с 2005 года.
    • Сообщалось, что у Рамоса испортились отношения с Пересом, из-за чего ему не удалось продлить контракт.
    • Рамос вскоре получит статус свободного агента.
    • По информации AS, «Манчестер Сити» лидирует в гонке за футболиста.

    Рамос заплакал во время прощальной речи перед уходом из «Реала»

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    Источник: Marca

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