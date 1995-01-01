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    ЦСКА и Дзагоев не могут договориться о новом контракте

    Полузащитник Алан Дзагоев этим летом может уйти из ЦСКА.

    Игрок и клуб не могут договориться об условиях нового контракта. Нынешнее соглашение футболиста истекает 30 июня.

    Как пишет Eurostavka, ЦСКА предлагает Дзагоеву пойти на понижение в зарплате.

    Россиянином интересуются несколько клубов – как в РПЛ, так и за рубежом.

    • Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года.
    • В минувшем сезоне он провел 21 матч, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

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    Источник: Eurostavka

    Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в «Спартак».

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    Сегодня, 17:32
    Комментарии22
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      Рейтинг: +7023

      Сильвербой 5 минут назад

      Так тем лучше для ЦСКА, давно пора было избавиться от него!

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      Рейтинг: +1109

      Dr.Metal 33 минуты назад

      В Аланию пора, Алан. К сожалению карьера позади

      1
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      Рейтинг: +10913

      DeStar 41 минуту назад

      вот вообще не понимаю зачем его держат. Играет мало, но уровень у него хороший для рпл, но блин, ради 10 матчей за сезон его держат? ладно бы первый год ломался, ну второй. так по моему он уже лет 5 лечился больше чем играл

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      Рейтинг: +5685

      Томик 53 минуты назад

      Дзагоев - талантливый игрок, несомненно. Но из списка "подающие надежду" его давно исключили, а в лазарете место забронировано. Если цска(не какой-нибудь "памирмаш" или "Факел" Угольные Копи) предлагает контракт и ещё деньги будет платить, то в чём вопрос вообще? Надо бежать и подписывать, только не очень быстро, а то ещё травму получит очередную...

      0
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      Рейтинг: +361

      111ax 55 минут назад

      Алан в команде среди полевых самый техничный и умный футболист в команде, но он играет очень мало и всегда есть высокий риск, что опять выпадет на 6-12 месяцев, понижение ЗП объективно с этой точки зрения, вопрос в том, насколько существенное

      0
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      Рейтинг: +19875

      slavutiq70 58 минут назад

      Да уж не в ситуации Алана что то требовать ,,,

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      Рейтинг: +15156

      derrik2000 59 минут назад

      А что, в ЕГО ситуации ещё можно что-то там требовать?
      Или его Зенит с Локомотивом зовут.
      Не, ничего не скажу: хороший игрок, даже больше, чем хороший.
      ОТЛИЧНЫЙ!
      Когда играет.
      Но уже который сезон он больше, много больше пациент различных реабилитационно-восстановительных центров, чем полезная единица на поле.
      Не хочет за ЦСКА - пусть лечится под флагом какого-нибудь клуба ПФЛ. Вообще за мизерные, по сравненнию с зарплатой в ЦСКА, деньги.
      Но и те, думаю, его не возьмут: у них не тот бюджет, чтобы хрустального в госпитале за свой счёт содержать.

      3
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      Рейтинг: +5945

      Cleaner 59 минут назад

      Алан не по игре контракт просит. Скромнее нужно быть. Иначе рискует в другую команду уйти, а там и такого не предложат. За былые заслуги никто денег платить не станет.

      2
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      Рейтинг: +1690

      kvm 1 час назад

      конскую лавку уже продавил, пора искать новую...

      3
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      Рейтинг: +3129

      Snek 1 час назад

      А чего Максика денег зажал что ли? В одну сторону, как будто серет ими, в другую сторону зажал.

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