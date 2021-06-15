ЦСКА и Дзагоев не могут договориться о новом контракте

Полузащитник Алан Дзагоев этим летом может уйти из ЦСКА.
Игрок и клуб не могут договориться об условиях нового контракта. Нынешнее соглашение футболиста истекает 30 июня.
Как пишет Eurostavka, ЦСКА предлагает Дзагоеву пойти на понижение в зарплате.
Россиянином интересуются несколько клубов – как в РПЛ, так и за рубежом.
- Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года.
- В минувшем сезоне он провел 21 матч, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
Источник: Eurostavka
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