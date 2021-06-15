ЦСКА и Дзагоев не могут договориться о новом контракте

Полузащитник Алан Дзагоев этим летом может уйти из ЦСКА.

Игрок и клуб не могут договориться об условиях нового контракта. Нынешнее соглашение футболиста истекает 30 июня.

Как пишет Eurostavka, ЦСКА предлагает Дзагоеву пойти на понижение в зарплате.

Россиянином интересуются несколько клубов – как в РПЛ, так и за рубежом.