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ЦСКА и Дзагоев не могут договориться о новом контракте

15 июня 2021, 17:32
29

Полузащитник Алан Дзагоев этим летом может уйти из ЦСКА.

Игрок и клуб не могут договориться об условиях нового контракта. Нынешнее соглашение футболиста истекает 30 июня.

Как пишет Eurostavka, ЦСКА предлагает Дзагоеву пойти на понижение в зарплате.

Россиянином интересуются несколько клубов – как в РПЛ, так и за рубежом.

  • Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года.
  • В минувшем сезоне он провел 21 матч, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

Источник: Eurostavka

Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в «Спартак».

Россия. Премьер-лига ЦСКА Дзагоев Алан
Комментарии (29)
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msh88
1623768121
Пожелать удачи и отпустить. Может какой то клуб даст ему много денег и койку в лечебнице как он хочет.
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portero
1623768513
Алан не играет , а лечится... придется пойти на снижение зарплаты, смысла нет его держать иначе...
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sobaka120982
1623768716
Очень уважаю Дзагоева но не в Его ситуации требовать большего контракта
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vladimir-7
1623768832
Ну, если Дзагоеву больше предлагают в другом клубе РПЛ или где-то за рубежом, с обеспечение сохранения ЗП и в случае невозможности играть из-за травм, то, конечно, Алану надо не переходить, а бежать туда.
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insider_retro
1623769012
Прагматичность должна возобладать над хронической бесполезностью...
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kvm
1623769589
конскую лавку уже продавил, пора искать новую...
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derrik2000
1623770099
А что, в ЕГО ситуации ещё можно что-то там требовать? Или его Зенит с Локомотивом зовут. Не, ничего не скажу: хороший игрок, даже больше, чем хороший. ОТЛИЧНЫЙ! Когда играет. Но уже который сезон он больше, много больше пациент различных реабилитационно-восстановительных центров, чем полезная единица на поле. Не хочет за ЦСКА - пусть лечится под флагом какого-нибудь клуба ПФЛ. Вообще за мизерные, по сравненнию с зарплатой в ЦСКА, деньги. Но и те, думаю, его не возьмут: у них не тот бюджет, чтобы хрустального в госпитале за свой счёт содержать.
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DeStar
1623771164
вот вообще не понимаю зачем его держат. Играет мало, но уровень у него хороший для рпл, но блин, ради 10 матчей за сезон его держат? ладно бы первый год ломался, ну второй. так по моему он уже лет 5 лечился больше чем играл
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Dr.Metal
1623771623
В Аланию пора, Алан. К сожалению карьера позади
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zigbert
1623780979
Все логично. Игрок возрастной да еще со шлейфом травм. Но как то его немного жаль.Заслуги перед командой у него велики.
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