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    Директор «Спартака» Попов: «Фонсека просил в два раза больше Витории. Он того не стоит»

    Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов рассказал о выборе тренера для московского клуба.

    – Селекционный отдел одобрил рекомендации Салиховой?

    – Да. Какие? Неважно. Титулы и игра в атаку там были.

    – Очень странно, что вы утвердили кандидатуру сразу, без встречи с остальными кандидатами.

    – Это неверная информация. Были видеоконференции по зуму, обсуждение с окружением. Мы шли пошагово. Мы остановились на третьей кандидатуре. Нельзя по щелчку пальцев организовать встречи со всеми тренерами, которые работают в своем чемпионате.

    – Фонсека дорого попросил? Это было главным препятствием?

    – Да, там бюджет был гораздо больше. Я бы сказал, что раза в два больше.

    – Он не стоит того?

    – По мне, нет.

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    Источник: «Матч ТВ»

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