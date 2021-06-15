Директор «Спартака» Попов: «Фонсека просил в два раза больше Витории. Он того не стоит»

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов рассказал о выборе тренера для московского клуба.
– Селекционный отдел одобрил рекомендации Салиховой?
– Да. Какие? Неважно. Титулы и игра в атаку там были.
– Очень странно, что вы утвердили кандидатуру сразу, без встречи с остальными кандидатами.
– Это неверная информация. Были видеоконференции по зуму, обсуждение с окружением. Мы шли пошагово. Мы остановились на третьей кандидатуре. Нельзя по щелчку пальцев организовать встречи со всеми тренерами, которые работают в своем чемпионате.
– Фонсека дорого попросил? Это было главным препятствием?
– Да, там бюджет был гораздо больше. Я бы сказал, что раза в два больше.
– Он не стоит того?
– По мне, нет.
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