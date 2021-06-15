Директор «Спартака» Попов: «Фонсека просил в два раза больше Витории. Он того не стоит»

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов рассказал о выборе тренера для московского клуба.

– Селекционный отдел одобрил рекомендации Салиховой?

– Да. Какие? Неважно. Титулы и игра в атаку там были.

– Очень странно, что вы утвердили кандидатуру сразу, без встречи с остальными кандидатами.

– Это неверная информация. Были видеоконференции по зуму, обсуждение с окружением. Мы шли пошагово. Мы остановились на третьей кандидатуре. Нельзя по щелчку пальцев организовать встречи со всеми тренерами, которые работают в своем чемпионате.

– Фонсека дорого попросил? Это было главным препятствием?

– Да, там бюджет был гораздо больше. Я бы сказал, что раза в два больше.

– Он не стоит того?

– По мне, нет.

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