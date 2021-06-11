Тренер Оганесян покинул «Локомотив» после 17 лет работы в клубе

«Локомотив» не стал продлевать контракт с тренером Саркисом Оганесяном. Его поблагодарили за работу.

«Мы благодарим Саркиса Арамаисовича за долгие годы работы в «Локомотиве» и за вклад в победы команды», – написали москвичи.