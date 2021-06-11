Тренер Оганесян покинул «Локомотив» после 17 лет работы в клубе

«Локомотив» не стал продлевать контракт с тренером Саркисом Оганесяном. Его поблагодарили за работу.
«Мы благодарим Саркиса Арамаисовича за долгие годы работы в «Локомотиве» и за вклад в победы команды», – написали москвичи.
- В 1994 году Оганесян как игрок присоединился к клубу и провeл в составе «Локомотива» более 100 матчей.
- За это время дважды становился серебряным и бронзовым призeром чемпионата России, а также выиграл Кубок России в 1996 году.
- С 2004 года Оганесян работал тренером в системе клуба.
Источник: официальный сайт «Локомотива»