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    Тренер Оганесян покинул «Локомотив» после 17 лет работы в клубе

    «Локомотив» не стал продлевать контракт с тренером Саркисом Оганесяном. Его поблагодарили за работу.

    «Мы благодарим Саркиса Арамаисовича за долгие годы работы в «Локомотиве» и за вклад в победы команды», – написали москвичи.

    • В 1994 году Оганесян как игрок присоединился к клубу и провeл в составе «Локомотива» более 100 матчей.
    • За это время дважды становился серебряным и бронзовым призeром чемпионата России, а также выиграл Кубок России в 1996 году.
    • С 2004 года Оганесян работал тренером в системе клуба.

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    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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