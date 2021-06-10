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  • Зарема – об иске «Уфы»: «Вот теперь думаю: публиковать пост про Газизова или приберечь факты для суда?»

Зарема – об иске «Уфы»: «Вот теперь думаю: публиковать пост про Газизова или приберечь факты для суда?»

10 июня 2021, 20:00
18

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на решение руководства «Уфы» подать на нее в суд.

«Вот теперь думаю: публиковать пост про Шамиля Газизова или приберечь факты для суда? P.S. Адвокат рекомендует поднимать ставки», – написала Зарема в своем телеграм-канале.

  • Причиной иска стали слова Салиховой о Газизове, который якобы руководил «Уфой» в период работы в «Спартаке».
  • Клуб требует компенсацию в размере 1 миллиона рублей.
  • Газизов занимал пост генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.

Источник: Телеграм-канал Заремы Салиховой
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак
Комментарии (18)
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NewLife
1623345748
Отвалила бы уже со своими инсинуациями и с Газизовым. Слишком много места уделяется таким ноунеймам, как вы.
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general.lizyukov
1623345895
Когда-нибудь Вагиту это надоест и выкинет он Арнольдыча нахер.
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Рубинище
1623346215
с ней интересно стало, зря она так долго в тишине была.
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portero
1623347664
Да давай руби про всё, а то завтра ЧЕ начнется и твои новости только после него будут интересны...
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Юра мы всеPro
1623348231
Как весело Федун оказывается жил. -ЯПлакалъ
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Валерий2705
1623352429
Был клуб свинский, теперь ещё и клоунский, хотя и таковым он стал давно. Благодаря высерам этой сказочной функционерки от футбола, хрюшко-цирк заиграл новыми красками)) самый ржач будет если Газизов ещё что то отсудит. Шамиль то молчит, а лает обычно известно кто.
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derrik2000
1623354443
"Адвокат рекомендует поднимать ставки», – написала Зарема в своем телеграм-канале." Если у ентой "простигосподи" "аблакат" такой же, как у Ефремова или как у судьи Данченкова, тогда - ПОПУТНОГО ВЕТРА В Ж... Хоть посмеюсь от души! )))
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slavа0508
1623379430
Вот что значит в нужном месте в нужное место и под нужный прибор подставить свою п,,,,,,,, и вся страна читает посты, по сути не чем не примечательной бабы,,,,,
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JTherry
1623393555
у Мурзагулова совсем крышу снесло, сам зашкварился в эротической сессии в Ульяной Тригубчак, из-за чего его турнули из Уфы, и в суд подает на публикации Заремы о ШГ, у которой все козыри на руках...)) валяйте, дайте Добровинскому заработать...
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vladimir-7
1623414595
Складывается впечатление, что Леонид САЛИХОВ ничего понять не может там за печкою. А ведь Уфа, Газик и суд своё возьмут.
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