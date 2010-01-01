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    Зарема – об иске «Уфы»: «Вот теперь думаю: публиковать пост про Газизова или приберечь факты для суда?»

    Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на решение руководства «Уфы» подать на нее в суд.

    «Вот теперь думаю: публиковать пост про Шамиля Газизова или приберечь факты для суда? P.S. Адвокат рекомендует поднимать ставки», – написала Зарема в своем телеграм-канале.

    • Причиной иска стали слова Салиховой о Газизове, который якобы руководил «Уфой» в период работы в «Спартаке».
    • Клуб требует компенсацию в размере 1 миллиона рублей.
    • Газизов занимал пост генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Заремы Салиховой

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +42

      pld 53 минуты назад

      Ну совсем баба-дура принаглела.

      0
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      Рейтинг: +46

      Юра мы всеPro 58 минут назад

      Как весело Федун оказывается жил.
      -ЯПлакалъ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47683

      portero 1 час назад

      Да давай руби про всё, а то завтра ЧЕ начнется и твои новости только после него будут интересны...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +247

      BRAZILES 1 час назад

      шнурок этот газизов --- авернее сказать клоп т---таких давить наде

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6337

      Рубинище 1 час назад

      с ней интересно стало, зря она так долго в тишине была.

      2
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      Рейтинг: +18245

      vladimir-7 > Рубинище 58 минут назад

      Очень "интересные" новости про отношения Газика и Заремы

      1
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      Рейтинг: +186

      Shamil79 1 час назад

      Зарема пиши пост...не терпится узнать.....

      0
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      Рейтинг: +3030

      general.lizyukov 1 час назад

      Когда-нибудь Вагиту это надоест и выкинет он Арнольдыча нахер.

      1
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      Рейтинг: +8302

      NewLife 1 час назад

      Отвалила бы уже со своими инсинуациями и с Газизовым. Слишком много места уделяется таким ноунеймам, как вы.

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