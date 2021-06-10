Зарема – об иске «Уфы»: «Вот теперь думаю: публиковать пост про Газизова или приберечь факты для суда?»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на решение руководства «Уфы» подать на нее в суд.

«Вот теперь думаю: публиковать пост про Шамиля Газизова или приберечь факты для суда? P.S. Адвокат рекомендует поднимать ставки», – написала Зарема в своем телеграм-канале.