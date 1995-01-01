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    РФС – о лозунге «Героям слава»: «Даже без него форма Украины остается политизированной»

    В РФС отреагировали на решение УЕФА обязать сборную Украины убрать с экипировки слоган «Героям слава».

    «УЕФА принял к сведению позицию РФС и частично удовлетворил наш запрос. При этом считаем, что даже с внесенными изменениями форма сборной Украины остается политизированной и создает опасный прецедент», – сообщили в РФС.

    • Что касается карты Украины с Крымом, то она соответствует критериям УЕФА, поэтому данный элемент остался на форме.
    • Крым с 2014 года входит в состав России, однако международное сообщество отказывается это признавать.
    • Соперники украинцев на Евро-2020 – Нидерланды, Австрия и Северная Македония.

    УЕФА: «Крым на форме Украины соответствует критериям. Слоган «Слава Украине» – милитаристский, он должен быть удален»

    УАФ обсуждает с УЕФА возможность оставить слоган «Героям слава» на форме сборной Украины

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    Источник: ТАСС

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