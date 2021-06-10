РФС – о лозунге «Героям слава»: «Даже без него форма Украины остается политизированной»

В РФС отреагировали на решение УЕФА обязать сборную Украины убрать с экипировки слоган «Героям слава».

«УЕФА принял к сведению позицию РФС и частично удовлетворил наш запрос. При этом считаем, что даже с внесенными изменениями форма сборной Украины остается политизированной и создает опасный прецедент», – сообщили в РФС.

Что касается карты Украины с Крымом, то она соответствует критериям УЕФА, поэтому данный элемент остался на форме.

Крым с 2014 года входит в состав России, однако международное сообщество отказывается это признавать.

Соперники украинцев на Евро-2020 – Нидерланды, Австрия и Северная Македония.

УЕФА: «Крым на форме Украины соответствует критериям. Слоган «Слава Украине» – милитаристский, он должен быть удален»

УАФ обсуждает с УЕФА возможность оставить слоган «Героям слава» на форме сборной Украины