УЕФА: «Крым на форме Украины соответствует критериям. Слоган «Слава Украине» – милитаристский, он должен быть удален»

В УЕФА высказались о ситуации вокруг формы сборной Украины на Евро-2020.

«После высказанной озабоченности со стороны Российского футбольного союза УЕФА подтвердил свою позицию в отношении элемента дизайна на передней части футболки национальной сборной Украины (карта Украины с Крымом – прим. «Бомбардира»).

В резолюции 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН, которая была одобрена членами-государствами, признаны те территориальные границы, которые изображены на форме национальной сборной. По этой причине УЕФА не требует каких-либо изменений этого элемента дизайна, поскольку он соответствует критериям, изложенным в статье 12 правил УЕФА об экипировке.

УЕФА также подтверждает, что слоган «Слава Украине» на внешней стороне футболки был утвержден в 2018 году. УЕФА считает, что он соответствует статьям 13 и 19 регламента УЕФА об экипировке.

Сам по себе этот слоган может рассматриваться как общая и неполитическая фраза общенационального значения и, следовательно, может присутствовать на футболке сборной Украины.

УЕФА внимательно изучил недавно добавленный на новый комплект формы слоган «Героям слава», который был представлен на ознакомление в УЕФА, а в последствии и утвержден в декабре 2020 года. Однако в то время не рассматривалась взаимосвязь между двумя фразами.

После дальнейшего анализа было принято решение, что конкретное сочетание двух фраз считается исключительно политическим по природе, имеет историческое и милитаристское значение.

Поэтому слоган должен быть удален, чтобы экипировка могла использоваться на матчах под эгидой УЕФА в соответствии со статьей 5 регламента УЕФА об экипировке», – сообщили в организации.

Крым с 2014 года входит в состав России, однако международное сообщество отказывается это признавать.

Соперники украинцев на Евро-2020 – Нидерланды, Австрия и Северная Македония.

УАФ обсуждает с УЕФА возможность оставить слоган «Героям слава» на форме сборной Украины