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    УАФ обсуждает с УЕФА возможность оставить слоган «Героям слава» на форме сборной Украины

    Украинская ассоциация футбола ведет переговоры с УЕФА, чтобы вернуть слоган «Героям слава» на форму сборной Украины, сообщает Tribuna.com.

    Ранее УЕФА обязал убрать с украинской экипировки слоган «Героям слава». В организации решили, что указанная фраза в сочетании со слоганом «Слава Украине» несeт явный политический смысл.

    Что касается карты Украины с Крымом, то она не нарушает правил, поэтому данный элемент остался на форме.

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    Источник: Tribuna.com

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