УАФ обсуждает с УЕФА возможность оставить слоган «Героям слава» на форме сборной Украины

Украинская ассоциация футбола ведет переговоры с УЕФА, чтобы вернуть слоган «Героям слава» на форму сборной Украины, сообщает Tribuna.com.

Ранее УЕФА обязал убрать с украинской экипировки слоган «Героям слава». В организации решили, что указанная фраза в сочетании со слоганом «Слава Украине» несeт явный политический смысл.

Что касается карты Украины с Крымом, то она не нарушает правил, поэтому данный элемент остался на форме.