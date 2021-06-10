УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы слоган «Героям слава»

После обращения РФС новая форма сборной Украины была повторно проанализирована экспертами УЕФА.

По итогам проверки украинскую сторону обязали убрать с экипировки слоган «Героям слава».

В УЕФА решили, что указанная фраза в сочетании со слоганом «Слава Украине» несeт явный политический смысл.

Что касается карты Украины с Крымом, то она не нарушает правил, поэтому данный элемент с формы можно не убирать.