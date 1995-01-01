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    УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы слоган «Героям слава»

    После обращения РФС новая форма сборной Украины была повторно проанализирована экспертами УЕФА.

    По итогам проверки украинскую сторону обязали убрать с экипировки слоган «Героям слава».

    В УЕФА решили, что указанная фраза в сочетании со слоганом «Слава Украине» несeт явный политический смысл.

    Что касается карты Украины с Крымом, то она не нарушает правил, поэтому данный элемент с формы можно не убирать.

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    Источник: «Чемпионат»

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