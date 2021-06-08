Тедеско может возглавить «Фенербахче»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может продолжить карьеру в «Фенербахче».
Агент немецкого специалиста уже провел встречу с представителями стамбульского клуба.
«Фенербахче» также рассматривает кандидатуры Рафаэля Бенитеса, Йоахима Лева и Луиша Каштру.
- В прошедшем сезоне «Фенербахче» занял третье место в чемпионате Турции.
- Тедеско покинул «Спартак» по окончании контракта. С ним команда заняла второе место в РПЛ.
Источник: Fotomac
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