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    Тедеско может возглавить «Фенербахче»

    Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может продолжить карьеру в «Фенербахче».

    Агент немецкого специалиста уже провел встречу с представителями стамбульского клуба.

    «Фенербахче» также рассматривает кандидатуры Рафаэля Бенитеса, Йоахима Лева и Луиша Каштру.

    • В прошедшем сезоне «Фенербахче» занял третье место в чемпионате Турции.
    • Тедеско покинул «Спартак» по окончании контракта. С ним команда заняла второе место в РПЛ.

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    Источник: Fotomac

    Турецкая спортивная газета с штаб-квартирой в Стамбуле. Основана в 1991 году. Подписчиков в твиттере – 585 тысяч.

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    Сегодня, 16:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +18132

      vladimir-7 17 минут назад

      Разве можно сравнивать Тедеско с другими представленными кандидатами Фенербахче, как говорится, он им в подметки не годится.

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      Рейтинг: -58

      6pbIH > vladimir-7 14 минут назад

      Особенно, Бенитесу)))

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