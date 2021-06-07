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    Беленов – о сборной России: «В мою сторону, похоже, не смотрят»

    Вратарь «Уфы» Александр Беленов высказался о том, что его не вызывают в сборную России.

    «Моя тема со сборной уже заезженная. С 2017 года бывали неудачные выступления, бывали хорошие сезоны. Например, когда мы попали в еврокубки. В мою сторону, похоже, не смотрят. Я просто делаю свое дело.

    Покажет ли национальная команда уровень? Это вопрос к людям в сборной, я не могу за это что-то сказать. Как болельщик я хочу пожелать парням обойтись без травм. Надеюсь, что команда будет радовать нас», – сказал Беленов.

    • В сентябре голкиперу исполнится 35 лет.
    • Он вызывался в сборную, но так за нее и не дебютировал.
    • В прошлом сезоне Беленов провел за «Уфу» 32 матча и пропустил 44 гола.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.06.2021 22:56
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1848

      Semushkin Roman Valerievi 27 минут назад

      Саня один из самых стабильных голкиперов и заслуживал вызова. Но в текущей ситуации в сборной это даже к лучшему. Жаль, конечно, что Александру не доверили постоять за сборную целый цикл, например, Лигу Наций, или серию отборочных. Не сложилось. По-моему, ничем не хуже Шунина и др.

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      Рейтинг: +7136

      САДЫЧОК 39 минут назад

      Беленов лучший вратарь и уже давно ! Так , же как и давно и у руля нашей сборной не достойные тренеры !

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      Рейтинг: +42

      Abu Yusuf 1 час назад

      Да, кстати, он в принципе один из лучших в России. На ленточке возможно и лучший

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