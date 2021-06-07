Беленов – о сборной России: «В мою сторону, похоже, не смотрят»

Вратарь «Уфы» Александр Беленов высказался о том, что его не вызывают в сборную России.

«Моя тема со сборной уже заезженная. С 2017 года бывали неудачные выступления, бывали хорошие сезоны. Например, когда мы попали в еврокубки. В мою сторону, похоже, не смотрят. Я просто делаю свое дело.

Покажет ли национальная команда уровень? Это вопрос к людям в сборной, я не могу за это что-то сказать. Как болельщик я хочу пожелать парням обойтись без травм. Надеюсь, что команда будет радовать нас», – сказал Беленов.