Несколько немецких клубов интересуются Перишичем

Полузащитник «Интера» Иван Перишич может продолжить карьеру в Германии.
По информации журналиста Николо Скиры, интерес к 32-летнему футболисту есть со стороны двух-трех клубов Бундеслиги. Вероятно, один из них – «Герта».
«Интер» готов избавиться от хорвата этим летом из-за его зарплаты в размере 5 миллионов евро в год.
- Перишич уже выступал в Германии за дортмундскую «Боруссию», «Вольфсбург» и «Баварию».
- В минувшем сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 42 матчах.
- Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
Источник: Твиттер Николо Скиры