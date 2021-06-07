Несколько немецких клубов интересуются Перишичем

Полузащитник «Интера» Иван Перишич может продолжить карьеру в Германии.

По информации журналиста Николо Скиры, интерес к 32-летнему футболисту есть со стороны двух-трех клубов Бундеслиги. Вероятно, один из них – «Герта».

«Интер» готов избавиться от хорвата этим летом из-за его зарплаты в размере 5 миллионов евро в год.