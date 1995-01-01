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    Несколько немецких клубов интересуются Перишичем

    Полузащитник «Интера» Иван Перишич может продолжить карьеру в Германии.

    По информации журналиста Николо Скиры, интерес к 32-летнему футболисту есть со стороны двух-трех клубов Бундеслиги. Вероятно, один из них – «Герта».

    «Интер» готов избавиться от хорвата этим летом из-за его зарплаты в размере 5 миллионов евро в год.

    • Перишич уже выступал в Германии за дортмундскую «Боруссию», «Вольфсбург» и «Баварию».
    • В минувшем сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 42 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

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    Источник: Твиттер Николо Скиры

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