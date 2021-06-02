«Спартак» – об интересе к Баху: «Достоверная информация появится по приезду Витории в Россию»

Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал информацию Metaratings об интересе столичного клуба к защитнику «Славии» Александеру Баху.

«Достоверная информация по возможным трансфертам на вход и выход появится только по приезду тренерского штаба в Россию и ознакомления со всеми игроками основной команды и «Спартака-2», – сказал Фетисов.