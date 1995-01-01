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    «Спартак» – об интересе к Баху: «Достоверная информация появится по приезду Витории в Россию»

    Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал информацию Metaratings об интересе столичного клуба к защитнику «Славии» Александеру Баху.

    «Достоверная информация по возможным трансфертам на вход и выход появится только по приезду тренерского штаба в Россию и ознакомления со всеми игроками основной команды и «Спартака-2», – сказал Фетисов.

    • Бах забил 5 голов и сделал 9 ассистов в 39 матчах этого сезона.
    • Его контракт со «Славией» истекает в 2025 году.
    • Рыночная стоимость 23-летнего датчанина – 3 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2850

      absent32 38 минут назад

      Моцарт был, будет Бах, а потом ждет Бетховена?)))

      1
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      Рейтинг: +1407

      lek! 58 минут назад

      Купить одно , а дальше раскрыть талант это другое . По приезду в россию , многие топчатся на одном уровне.

      0
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