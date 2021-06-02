«Спартак» – об интересе к Баху: «Достоверная информация появится по приезду Витории в Россию»

Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал информацию Metaratings об интересе столичного клуба к защитнику «Славии» Александеру Баху.
«Достоверная информация по возможным трансфертам на вход и выход появится только по приезду тренерского штаба в Россию и ознакомления со всеми игроками основной команды и «Спартака-2», – сказал Фетисов.
- Бах забил 5 голов и сделал 9 ассистов в 39 матчах этого сезона.
- Его контракт со «Славией» истекает в 2025 году.
- Рыночная стоимость 23-летнего датчанина – 3 миллиона евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»