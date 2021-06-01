Евсеев: «Не считаю «Шинник» клубом ПФЛ. Он играл в РПЛ и еврокубках, болельщики это помнят»

Новый главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев объяснил, почему решил возглавить ярославский клуб.
«С сегодняшнего дня я главный тренер «Шинника». Знаю, что у многих есть вопросы: зачем Евсееву идти в ПФЛ?
Отвечаю: я не считаю, что «Шинник» – клуб ПФЛ. Или, точнее, клуб ПФЛ больше, чем на один сезон.
Это клуб с большими традициями, который представляет огромный регион. Клуб из великого русского города. Клуб, который играл в Премьер-лиге, в еврокубках. Болельщики «Шинника» хорошо помнят это.
Я увидел большую заинтересованность у первых лиц области и клуба в том, чтобы «Шинник» жил и развивался. Вылет в ПФЛ – это трагедия, уверен, больше она не повторится.
Приступаю к работе не один, тренерский штаб «Шинника» будет усилен теми людьми, в которых совершенно уверен.
И если говорить об усилении, то это не только тренеры, но и игроки. Стоит задача собрать команду, способную с первых же матчей подтвердить, что она способна на многое. В том числе способна завоевать доверие и симпатию болельщиков.
Работа уже началась. Спасибо за добрые слова и пожелания», – написал Евсеев в инстаграме.
- Последним местом работы Евсеева была «Уфа».
- Он покинул башкирский клуб в октябре 2020 года.
- В сезоне-2020/21 «Шинник» финишировал в ФНЛ на 22-м месте.