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    Eurostavka: Дзагоев отказался от первого предложения ЦСКА по новому контракту

    ЦСКА пока не может договориться о продлении соглашения с полузащитником Аланом Дзагоевым.

    По информации Eurostavka, клуб готов заключить с футболистом однолетний контракт, однако условия по зарплате в нем будут еще более жесткими, чем в прошедшем сезоне.

    30-летнего хавбека предложенные условия не устраивают.

    • Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года.
    • В минувшем сезоне он провел 21 матч, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
    • Действующий контракт между сторонами истекает 30 июня.

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    Источник: Eurostavka

    Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в «Спартак».

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    Сегодня, 15:42
    Комментарии6
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      Рейтинг: +10612

      Hektor 84 14 минут назад

      Дзагоев как любой кавказец любит вкусно пожрать. Жареное, острое, алкоголь. Отсюда и все его мышечные травмы. Выступая на высоком уровне должен соблюдать диету и режим.

      0
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      Рейтинг: +2468

      Дедуктор 17 минут назад

      Дзагоев и Акинфеев. Два игрока, которых армейцам давно надо было сплавить. Психологический климат в команде однозначно бы улучшился.

      1
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      Рейтинг: +6866

      Alekxei Z. 1 час назад

      Пол-сезона он болеет и так уже лет 5.
      Всё логично.

      0
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      Рейтинг: +141

      iurylario 2 часа назад

      заге надо идти в детскую школу тренером

      0
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      Рейтинг: +6040

      серега кашин 2 часа назад

      все время на больничном и еще что то большее требует

      3
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      Рейтинг: +453

      Mityai90 2 часа назад

      Зато Заболотному 1,2 млн заплатят. Орешкин хорошо умеет пилить.

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