Eurostavka: Дзагоев отказался от первого предложения ЦСКА по новому контракту

ЦСКА пока не может договориться о продлении соглашения с полузащитником Аланом Дзагоевым.

По информации Eurostavka, клуб готов заключить с футболистом однолетний контракт, однако условия по зарплате в нем будут еще более жесткими, чем в прошедшем сезоне.

30-летнего хавбека предложенные условия не устраивают.