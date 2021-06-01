Eurostavka: Дзагоев отказался от первого предложения ЦСКА по новому контракту

ЦСКА пока не может договориться о продлении соглашения с полузащитником Аланом Дзагоевым.
По информации Eurostavka, клуб готов заключить с футболистом однолетний контракт, однако условия по зарплате в нем будут еще более жесткими, чем в прошедшем сезоне.
30-летнего хавбека предложенные условия не устраивают.
- Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года.
- В минувшем сезоне он провел 21 матч, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
- Действующий контракт между сторонами истекает 30 июня.
Источник: Eurostavka
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