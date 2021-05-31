Мозес признан лучшим игроком «Спартака» в мае

Болельщики «Спартака» путем голосования определили лучшего футболиста команды по итогам мая.

Этого звания удостоился правый полузащитник Виктор Мозес, чью кандидатуру поддержали 49% респондентов.

В топ-3 также попали нападающие Джордан Ларссон (25%) и Александр Соболев (16%).

В мае Мозес забил 1 мяч и сделал 2 ассиста в 3 играх.

Гол нигерийца в ворота «Ахмата» в 30-м туре РПЛ позволил «Спартаку» сохранить второе место.