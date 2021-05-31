Мозес признан лучшим игроком «Спартака» в мае

Болельщики «Спартака» путем голосования определили лучшего футболиста команды по итогам мая.
Этого звания удостоился правый полузащитник Виктор Мозес, чью кандидатуру поддержали 49% респондентов.
В топ-3 также попали нападающие Джордан Ларссон (25%) и Александр Соболев (16%).
- В мае Мозес забил 1 мяч и сделал 2 ассиста в 3 играх.
- Гол нигерийца в ворота «Ахмата» в 30-м туре РПЛ позволил «Спартаку» сохранить второе место.
«Серебряный» гол2 ассиста в игре с «Арсеналом»Крутейшие обводки нескольких защитников сразу@VictorMoses – заслуженно лучший игрок мая по версии фанатов «Спартака» pic.twitter.com/s31o5cFhqO— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 31, 2021