Мозес признан лучшим игроком «Спартака» в мае

Болельщики «Спартака» путем голосования определили лучшего футболиста команды по итогам мая.
Этого звания удостоился правый полузащитник Виктор Мозес, чью кандидатуру поддержали 49% респондентов.
В топ-3 также попали нападающие Джордан Ларссон (25%) и Александр Соболев (16%).
- В мае Мозес забил 1 мяч и сделал 2 ассиста в 3 играх.
- Гол нигерийца в ворота «Ахмата» в 30-м туре РПЛ позволил «Спартаку» сохранить второе место.
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Источник: Официальный сайт «Спартака»