Игнашевич: «РПЛ не хватает работы на максимальных скоростях. У нас есть команды, которые можно обыграть пешком»

Бывший игрок сборной России Сергей Игнашевич сравнил российский чемпионат с европейскими. РПЛ уступает в интенсивности.

«Внутри чемпионата России не хватает постоянного файтинга, работы на максимальных скоростях. У нас есть слабые команды, которые можно обыгрывать пешком. В Европе таких проходных матчей гораздо меньше», – сказал тренер.

Весной Игнашевича уволили с поста тренера «Торпедо».

Игнашевич брал бронзу Евро-2008.

В качестве игрока он больше всего матчей провел за ЦСКА.

Игнашевич: «Раньше игроки были зациклены на титулах и коллективе, а сейчас – на собственной карьере и славе»