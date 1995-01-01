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    Игнашевич: «РПЛ не хватает работы на максимальных скоростях. У нас есть команды, которые можно обыграть пешком»

    Бывший игрок сборной России Сергей Игнашевич сравнил российский чемпионат с европейскими. РПЛ уступает в интенсивности.

    «Внутри чемпионата России не хватает постоянного файтинга, работы на максимальных скоростях. У нас есть слабые команды, которые можно обыгрывать пешком. В Европе таких проходных матчей гораздо меньше», – сказал тренер.

    • Весной Игнашевича уволили с поста тренера «Торпедо».
    • Игнашевич брал бронзу Евро-2008.
    • В качестве игрока он больше всего матчей провел за ЦСКА.

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    Источник: ютуб-канал Тимура Журавеля

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    Сегодня, 13:02
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7059

      САДЫЧОК 50 минут назад

      Игнашевич чушь городит ! Отличный защитник , но отвратный тренер и эксперт и таких очень много Шалимов например...который из за личного корыстного интереса не правильно толковал эпизод с Джикией и Фернандесом !

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      Рейтинг: +4373

      Fusballer 53 минуты назад

      Не, есть команды, которые стоя можно обыграть. И даже четыре мяча забить.

      0
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      Рейтинг: +17914

      vladimir-7 > Fusballer 31 минуту назад

      Ты бы убрал этот ромбик, не позорь клуб за который болеешь.
      Такие вещи несовместимы.

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