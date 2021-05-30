Игнашевич: «РПЛ не хватает работы на максимальных скоростях. У нас есть команды, которые можно обыграть пешком»

Бывший игрок сборной России Сергей Игнашевич сравнил российский чемпионат с европейскими. РПЛ уступает в интенсивности.
«Внутри чемпионата России не хватает постоянного файтинга, работы на максимальных скоростях. У нас есть слабые команды, которые можно обыгрывать пешком. В Европе таких проходных матчей гораздо меньше», – сказал тренер.
- Весной Игнашевича уволили с поста тренера «Торпедо».
- Игнашевич брал бронзу Евро-2008.
- В качестве игрока он больше всего матчей провел за ЦСКА.
Игнашевич: «Раньше игроки были зациклены на титулах и коллективе, а сейчас – на собственной карьере и славе»
Источник: ютуб-канал Тимура Журавеля