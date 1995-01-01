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    Игнашевич: «Раньше игроки были зациклены на титулах и коллективе, а сейчас – на собственной карьере и славе»

    Бывший игрок сборной России Сергей Игнашевич сравнил поколения футболистов. Сейчас игроки более эгоистичны, считает тренер.

    – К чему в новых футболистах нужно искать новый подход?

    – Ценности изменились. Раньше игроки были более командными, которые были зациклены на титулах, на коллективе. Мы все вместе играли в карты, собирались после матчей в номерах и так далее. Сейчас этого нет. Не играют в карты, не собираются в номерах.

    Сейчас люди делают свои карьеры. Они зациклены на собственной карьере. Не деньги играют важную роль, а слава в первую очередь. Они хотят сделать карьеру Роберта Левандовски, Маркуса Рэшфорда и так далее.

    • Весной Игнашевича уволили с поста тренера «Торпедо».
    • Игнашевич брал бронзу Евро-2008.
    • В качестве игрока он больше всего матчей провел за ЦСКА.

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    Источник: ютуб-канал Тимура Журавеля

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