Игнашевич: «Раньше игроки были зациклены на титулах и коллективе, а сейчас – на собственной карьере и славе»

Бывший игрок сборной России Сергей Игнашевич сравнил поколения футболистов. Сейчас игроки более эгоистичны, считает тренер.

– К чему в новых футболистах нужно искать новый подход?

– Ценности изменились. Раньше игроки были более командными, которые были зациклены на титулах, на коллективе. Мы все вместе играли в карты, собирались после матчей в номерах и так далее. Сейчас этого нет. Не играют в карты, не собираются в номерах.

Сейчас люди делают свои карьеры. Они зациклены на собственной карьере. Не деньги играют важную роль, а слава в первую очередь. Они хотят сделать карьеру Роберта Левандовски, Маркуса Рэшфорда и так далее.