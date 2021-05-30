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    Хаверц: «Мне ***, сколько за меня заплатили! Мы выиграли чертову Лигу чемпионов!»

    Футболист «Челси» Кай Хаверц отреагировал на победу в финале Лиги чемпионов над «Манчестер Сити» (1:0). Немец забил решающий мяч.

    «Не давило ли на меня, что за меня заплачены 70 миллионов фунтов стерлингов? Мне *** [пофиг]! Мы выиграли чертову Лигу чемпионов!

    Я не знаю, что сказать. Я действительно не знаю, что сказать. Я долго ждал.

    Хочу поблагодарить свою семью, родителей, бабушку и подругу. Я не знаю, что сказать. Я ждал этого момента 15 лет, и вот он настал», – сказал Хаверц.

    • «Челси» выиграл Лигу чемпионов впервые с 2012 года.
    • Хаверц перешел в клуб летом из «Байера».
    • В матче за Суперкубок УЕФА «Челси» сыграет против «Вильярреала» (11 августа).

    Источник: Goal

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    30.05.2021 12:34
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +6445

      Ганнибал Лектор 30 мая 2021, 22:10

      Сутормин тоже может примерно с такой речью выступить - только вместо ЛЧ всего лишь РПЛ))

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 30 мая 2021, 19:13

      это у нас пацаны не мечтают потому что мы не футбольная страна, а в Германии пацаны с малых лет мечтают играть в Баварии или просто в Бундеслиге

      1
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 30 мая 2021, 18:29

      Теперь зенит прочувствует что такое играть с грандами европейского футбола) То что гранды вытворяли с Локо теперь будет и с зенитом.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 30 мая 2021, 18:26

      Зато в хаспроме теперь волосы на жопе рвут! Челси своей победой отправил зенит при жеребьевке в третью корзину)))

      3
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      Рейтинг: +1386

      Хейтер Аларм 30 мая 2021, 13:19

      они не ставили на меня, а я вз***л их))

      5
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 30 мая 2021, 13:07

      Чего?15 лет ты ждал? Тебе 21...мальчик, видно, головой ударился)

      2
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Maxi_7 30 мая 2021, 13:12

      А ты не рассматривал такой вариант, что чувак с 6 лет мечтал выиграть ЛЧ?

      Видимо, кто-то другой головой ударился...)))

      13
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      Рейтинг: +28518

      JTherry > Shotlandets86 30 мая 2021, 13:20

      в 6-летнем возрасте дети еще не осознают, что это значит - победа в ЛЧ, поэтому, наверное, такой пост от Maxi_7...

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > JTherry 30 мая 2021, 13:27

      Всë индивидуально, кто-то увлекается футболом раньше, кто-то позже. А если ребëнок смотрит футбол с отцом или кем-то старшим, то уж точно понимает что такое ЛЧ и какая значимость у данного трофея.

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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 > Shotlandets86 30 мая 2021, 13:31

      Обычно когда говорят слово ждал, значит, человек много работал, старался и у него не получалось по какой-то причине... такое мог сказать Кун Агуэро, Златан и другие великие титулованные игроки, которые наконец-то выиграли бы ЛЧ, но не двадцатилетняя сопля Хаверц, который еще вчера играл в Байере и мечтал сыграть с ним в кубке уефа...

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      Рейтинг: +12337

      Вомбат > Maxi_7 30 мая 2021, 18:05

      Не уверен. У моего друга сынишка футболом занимается с 5 лет, и смотрит игры ЛЧ по ТВ очень даже заинтересованно. У подруги сын занимается хоккеем с 6 лет, и не пропускает ни одного домашнего матча СКА. Сейчас ему 11, он ходит в школу СКА на Ваське, и когда он говорит, что выиграть кубок Гагарина -- его мечта с 6 лет, я ему верю.

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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 > Вомбат 30 мая 2021, 18:22

      Да, все правильно мечтать можно и с 5 лет, а ждать относится ко времени когда ты уже начал бороться за этот трофей, в случае Хаверца это лет с 16-17 или со скольки он там начал играть на взрослом уровне... в любом случае даже если бы он сказал что ждал этого 5 лет, как это на самом деле и есть, то это все равно звучит просто глупо и не уместно... пареньку 21 год, заждался бедный... а подгорело у меня оттого, что вчера я видел слезы одного из величайших футболистов игры в футбол - Куна Агуэро, который так и не выиграл этот трофей и скорее всего не выиграет уже... вот уж у кого было бы моральное право говорить что он действительно ждал этой победы...

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Maxi_7 27 июня 2021, 01:07

      Величайшие не играют у лысого Шарлатана - это раз, величайшие не играют в голубом мешке - это два, если у тебя слово ждать вызывает какие-то свои флэшбэки и только один ты так идиотски мыслишь, то это печально - три. Занавес.)))

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      Рейтинг: +28518

      JTherry 30 мая 2021, 13:05

      прям, интересно стало, как все это звучит на английском)))

      4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > JTherry 30 мая 2021, 13:21

      у них есть слово на букву "f", которое имеет с полсотни значений)))

      8
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      Рейтинг: +28518

      JTherry > Cules2013 30 мая 2021, 13:24

      все-таки русский язык намного интереснее и богаче оттенками в выражении эмоций)) в английском, кроме fuck и вспомнить нечего...)

      7
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > JTherry 30 мая 2021, 13:33

      это нам так кажется. в английском много ругательств, и скрытых тоже. там с десяток слов, например, чтобы описать член в скрытых культурных словах.

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