Хаверц: «Мне ***, сколько за меня заплатили! Мы выиграли чертову Лигу чемпионов!»

Футболист «Челси» Кай Хаверц отреагировал на победу в финале Лиги чемпионов над «Манчестер Сити» (1:0). Немец забил решающий мяч.

«Не давило ли на меня, что за меня заплачены 70 миллионов фунтов стерлингов? Мне *** [пофиг]! Мы выиграли чертову Лигу чемпионов!

Я не знаю, что сказать. Я действительно не знаю, что сказать. Я долго ждал.

Хочу поблагодарить свою семью, родителей, бабушку и подругу. Я не знаю, что сказать. Я ждал этого момента 15 лет, и вот он настал», – сказал Хаверц.