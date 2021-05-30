Хаверц: «Мне ***, сколько за меня заплатили! Мы выиграли чертову Лигу чемпионов!»

Сутормин тоже может примерно с такой речью выступить - только вместо ЛЧ всего лишь РПЛ))
Футболист «Челси» Кай Хаверц отреагировал на победу в финале Лиги чемпионов над «Манчестер Сити» (1:0). Немец забил решающий мяч.
«Не давило ли на меня, что за меня заплачены 70 миллионов фунтов стерлингов? Мне *** [пофиг]! Мы выиграли чертову Лигу чемпионов!
Я не знаю, что сказать. Я действительно не знаю, что сказать. Я долго ждал.
Хочу поблагодарить свою семью, родителей, бабушку и подругу. Я не знаю, что сказать. Я ждал этого момента 15 лет, и вот он настал», – сказал Хаверц.
- «Челси» выиграл Лигу чемпионов впервые с 2012 года.
- Хаверц перешел в клуб летом из «Байера».
- В матче за Суперкубок УЕФА «Челси» сыграет против «Вильярреала» (11 августа).