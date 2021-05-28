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Catalunya Radio: «Барселона» предложила Месси контракт на десять лет

28 мая 2021, 08:39
7

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил предложение продлить контракт с клубом на десять лет, сообщает Catalunya Radio.

По условиями контракта Месси проведет два сезона в «Барселоне», после чего на три года отправится в МЛС, где будет выступать в роли посла каталонской команды. Затем аргентинец вернется в «Барселону», где пять лет будет занимать одну из должностей. В каталонском клубе уверены, что им удастся договориться с Месси.

Ранее журналист Николо Скира сообщал, что капитан «Барселоны» продлит контракт с клубом.

  • 33-летний Месси всю карьеру провел в «Барсе».
  • Действующий контракт между сторонами истекает 30 июня.
  • В этом сезоне форвард забил 38 голов и сделал 14 ассистов в 47 матчах.

Источник: Catalunya Radio

Общественная радиосеть Каталонии, вещает на местном языке. Основана в 1983 году. Аудитория в твиттере - более 255 тысяч подписчиков.

Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (7)
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Александр52
1622180791
Надо соглашаться. Месси примет правильное решение.
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Plyash
1622181649
Однозначно,клуб и спортсмен сделали друг для друга столько доброго,что иначе,чем семья,этот союз назвать сложно.Предложение шикарное и нет сомнений,что Месси его примет.Удачи как Барселоне,так и величайшему футболисту мира.
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Skull_Boy
1622181703
Сколько теперь 1 млрд
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ItalianFootball
1622184275
А ЗП какая будет в качестве посла? А предлагать контракт с формулировкой "одна из должностей" вообще топ. Какая-то популистская сумбурность - звучить маркетингово, а по факту разбираться и разбираться, чего-кого-куда-сколько.
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neveldomha
1622187129
А чего не на сто?
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Бухбух
1622189604
Барса вся в долгах, а тут контракт на 10 лет. Щас реалии таковы, что контракт нужно заключать на 1-2 года.
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САНЁК17
1622223293
Месси точно с золотыми яйцами,а то такого предложение не предлагали бы
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