Catalunya Radio: «Барселона» предложила Месси контракт на десять лет

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил предложение продлить контракт с клубом на десять лет, сообщает Catalunya Radio.

По условиями контракта Месси проведет два сезона в «Барселоне», после чего на три года отправится в МЛС, где будет выступать в роли посла каталонской команды. Затем аргентинец вернется в «Барселону», где пять лет будет занимать одну из должностей. В каталонском клубе уверены, что им удастся договориться с Месси.

Ранее журналист Николо Скира сообщал, что капитан «Барселоны» продлит контракт с клубом.