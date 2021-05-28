Catalunya Radio: «Барселона» предложила Месси контракт на десять лет

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил предложение продлить контракт с клубом на десять лет, сообщает Catalunya Radio.
По условиями контракта Месси проведет два сезона в «Барселоне», после чего на три года отправится в МЛС, где будет выступать в роли посла каталонской команды. Затем аргентинец вернется в «Барселону», где пять лет будет занимать одну из должностей. В каталонском клубе уверены, что им удастся договориться с Месси.
Ранее журналист Николо Скира сообщал, что капитан «Барселоны» продлит контракт с клубом.
- 33-летний Месси всю карьеру провел в «Барсе».
- Действующий контракт между сторонами истекает 30 июня.
- В этом сезоне форвард забил 38 голов и сделал 14 ассистов в 47 матчах.
Источник: Catalunya Radio
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