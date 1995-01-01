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    Catalunya Radio: «Барселона» предложила Месси контракт на десять лет

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил предложение продлить контракт с клубом на десять лет, сообщает Catalunya Radio.

    По условиями контракта Месси проведет два сезона в «Барселоне», после чего на три года отправится в МЛС, где будет выступать в роли посла каталонской команды. Затем аргентинец вернется в «Барселону», где пять лет будет занимать одну из должностей. В каталонском клубе уверены, что им удастся договориться с Месси.

    Ранее журналист Николо Скира сообщал, что капитан «Барселоны» продлит контракт с клубом.

    • 33-летний Месси всю карьеру провел в «Барсе».
    • Действующий контракт между сторонами истекает 30 июня.
    • В этом сезоне форвард забил 38 голов и сделал 14 ассистов в 47 матчах.

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    Источник: Catalunya Radio

    Общественная радиосеть Каталонии, вещает на местном языке. Основана в 1983 году. Аудитория в твиттере - более 255 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 08:39
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2510

      Бухбух 31 минуту назад

      Барса вся в долгах, а тут контракт на 10 лет. Щас реалии таковы, что контракт нужно заключать на 1-2 года.

      0
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      Рейтинг: +2832

      neveldomha 1 час назад

      А чего не на сто?

      0
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      Рейтинг: +1800

      ItalianFootball 1 час назад

      А ЗП какая будет в качестве посла? А предлагать контракт с формулировкой "одна из должностей" вообще топ. Какая-то популистская сумбурность - звучить маркетингово, а по факту разбираться и разбираться, чего-кого-куда-сколько.

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      Рейтинг: +4098

      solodealer > ItalianFootball 1 час назад

      Технически"по-бизнесменски" Вы правы... В такой формулировке другой бы, скорее, задавал бы кучу вопросов... Но, у нас - отдельный случай.
      Думаю, что должность у Месси будет называться "Месси" и круг его обязанностей будет, в общем, называться "мессианство"))).
      Полагаю, что... НИЧЕГО КРОМЕ "МЯЧЕПИНАНИЯ" И "МЕССИАНСТВА" Месси и делать-то не умеет)))+

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      Рейтинг: +12358

      Skull_Boy 2 часа назад

      Сколько теперь 1 млрд

      1
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      Рейтинг: +5799

      playsh 2 часа назад

      Однозначно,клуб и спортсмен сделали друг для друга столько доброго,что иначе,чем семья,этот союз назвать сложно.Предложение шикарное и нет сомнений,что Месси его примет.Удачи как Барселоне,так и величайшему футболисту мира.

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      Рейтинг: +1056

      Александр52 2 часа назад

      Надо соглашаться. Месси примет правильное решение.

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