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    Журналист Скира: Месси решил остаться в «Барселоне»

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси не собирается менять команду грядущим летом.

    По информации журналиста Николо Скиры, аргентинец решил продлить контракт с клубом до 2023 года.

    • 33-летний Месси всю карьеру провел в «Барсе».
    • Действующий контракт между сторонами истекает 30 июня.
    • В этом сезоне форвард забил 38 голов и сделал 14 ассистов в 47 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Николо Скиры

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    Сегодня, 16:46
    Комментарии5
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      Рейтинг: +83

      Not angry fan 47 минут назад

      Как странно реагируют некоторые "фэны" на желание игрока остаться в клубе, которому он был верен всю свою карьеру, а не ложился, как проститутка, под того, кто больше даст. Хотя предлагали, в своё время, многие и много.
      Поменьше читайте всяких "вбросов", будьте спокойнее и добрее. От вашей желчи никому лучше не станет.
      И, кстати, Месси точно не читает ваши изрыгания, ему-то вы точно плохо не сделаете, как бы ни старались...

      0
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      Рейтинг: +4681

      sochi-2013 1 час назад

      Ссыкун.
      (сцыкун, ссыкля, ссач, трус; парнишка, мальчишка
      Словарь русских синонимов.)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2208

      swot1205 1 час назад

      я думаю, он никуда и никогда и не собирался уходить...просто маневр для выбивания бабла

      3
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      Рейтинг: +1214

      кто там 1 час назад

      Ахахаха. Хтьфу. На***лово века этот ваш месси.

      2
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      Рейтинг: +6017

      серега кашин 2 часа назад

      эпопея с переходом кончилась

      2
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