Журналист Скира: Месси решил остаться в «Барселоне»

Как странно реагируют некоторые "фэны" на желание игрока остаться в клубе, которому он был верен всю свою карьеру, а не ложился, как проститутка, под того, кто больше даст. Хотя предлагали, в своё время, многие и много.
Поменьше читайте всяких "вбросов", будьте спокойнее и добрее. От вашей желчи никому лучше не станет.
И, кстати, Месси точно не читает ваши изрыгания, ему-то вы точно плохо не сделаете, как бы ни старались...
Капитан «Барселоны» Лионель Месси не собирается менять команду грядущим летом.
По информации журналиста Николо Скиры, аргентинец решил продлить контракт с клубом до 2023 года.
- 33-летний Месси всю карьеру провел в «Барсе».
- Действующий контракт между сторонами истекает 30 июня.
- В этом сезоне форвард забил 38 голов и сделал 14 ассистов в 47 матчах.