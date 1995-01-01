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    Семин: «Локомотиву» надо вручить мне и Батуренко серебряные медали, которые мы завоевали»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин заявил, что до сих пор ожидает вручение московским клубом серебряной медали за чемпионат-2019/20.

    – На недавней встрече руководства клуба с болельщиками лидер одного из крупных фанатских объединений заявил, что хотелось бы видеть Юрия Павловича на матчах «Локомотива», чтобы клуб в какой-то мере сотрудничал с Семиным. Нет желания ходить на матчи команды, если вас пригласят?

    – Если я захочу, то пойду без приглашения. Я могу себе и ложу купить. Могу сделать это вместе с друзьями. Пойти на «Локомотив»...

    Первое, что надо сделать клубу – мне и Батуренко вручить серебряные медали, которые мы завоевали. А дальше уже жизнь покажет. Эти медали мы заслужили. Мы выиграли 11 игр с командой. После нас, если не ошибаюсь, было три или четыре победы.

    • Семин покинул «Локо» в мае 2020 года.
    • Клуб отказался продлевать с ним контракт.
    • Новым тренером команды стал Марко Николич.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17839

      vladimir-7 1 час назад

      Интересно, на что сошлются, что не вручили заслуженные серебряные
      медали Семину и Батуренко.

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      Рейтинг: +1701

      Semushkin Roman Valerievi 2 часа назад

      Не вручить заслуженные медали легенде клуба- это позорище.... я вообще в шоке что им их до сих пор не вручили.

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