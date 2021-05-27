Семин: «Локомотиву» надо вручить мне и Батуренко серебряные медали, которые мы завоевали»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин заявил, что до сих пор ожидает вручение московским клубом серебряной медали за чемпионат-2019/20.

– На недавней встрече руководства клуба с болельщиками лидер одного из крупных фанатских объединений заявил, что хотелось бы видеть Юрия Павловича на матчах «Локомотива», чтобы клуб в какой-то мере сотрудничал с Семиным. Нет желания ходить на матчи команды, если вас пригласят?

– Если я захочу, то пойду без приглашения. Я могу себе и ложу купить. Могу сделать это вместе с друзьями. Пойти на «Локомотив»...

Первое, что надо сделать клубу – мне и Батуренко вручить серебряные медали, которые мы завоевали. А дальше уже жизнь покажет. Эти медали мы заслужили. Мы выиграли 11 игр с командой. После нас, если не ошибаюсь, было три или четыре победы.