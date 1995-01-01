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    Соболев: «Устал от сравнений с Дзюбой. Он лучше в том, что забил 20 голов за сезон»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев заявил, что устал от сравнений с партнером по сборной России Артемом Дзюбой.

    «Я вообще не думаю о финальной заявке. Просто работаю, показываю себя. В соревновании с Дзюбой пытался отыграться, у нас всегда игры. Придумываем себе, чтобы было интереснее. Я кувыркался, Артeм придумывает, что я этого не делал.

    Устал уже от сравнений с Дзюбой. В чeм он лучше? Он забил 20 голов за сезон, он лучший бомбардир. В этом он и лучше, устал слушать в чeм я лучше, а в чeм он. Это не моя работа сравнивать, пусть это сделают другие», – сказал Соболев.

    • Дзюба забил 20 голов и отдал 6 ассистов в 27 матчах минувшего сезона РПЛ.
    • Соболев забил 14 мячей и сделал 4 ассиста в 22 матчах.
    • Оба форварда попали в расширенный состав сборной России на Евро-2020.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:27
    Комментарии7
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      Рейтинг: +432

      БеZуМныЙ 2 часа назад

      Соболеву до Дзюбы далеко. Этот увалень бесперспективный дубок.

      3
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      Рейтинг: +8538

      Вомбат 3 часа назад

      Александр, мы все устали от этих сравнений. Ты не говори журналюгам об этом ни слова.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +96

      R_a_i_n 3 часа назад

      Соболь, забей на этого наконечника. Стыдно за ТАКОГО капитана.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5592

      Cleaner 3 часа назад

      Соболев, тебя сравнивать с Дзюбой то же самое, что Дзюбу сравнивать с Ибрагимовичем. То есть нельзя. Тебе до него, как тому до того.

      4
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      Рейтинг: +1249

      кто там 3 часа назад

      *Я кувыркался,* наконец дельфин признался) накувыркается на поле и на тренеровках весь день, а жинка в постели ненакувырканная остаётся( (но не факт)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8137

      NewLife 3 часа назад

      Устали уже от беспонтовых новостей про кувыркания и хз что.

      1
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      Рейтинг: +2402

      Алехсбургер. 3 часа назад

      С ним веселее.)
      А "обиженку" он точно не играл никогда.
      послали на хер-пошёл.,и с удовольствием.)

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