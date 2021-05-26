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  • Соболев: «Устал от сравнений с Дзюбой. Он лучше в том, что забил 20 голов за сезон»

Соболев: «Устал от сравнений с Дзюбой. Он лучше в том, что забил 20 голов за сезон»

26 мая 2021, 15:27
32

Нападающий «Спартака» Александр Соболев заявил, что устал от сравнений с партнером по сборной России Артемом Дзюбой.

«Я вообще не думаю о финальной заявке. Просто работаю, показываю себя. В соревновании с Дзюбой пытался отыграться, у нас всегда игры. Придумываем себе, чтобы было интереснее. Я кувыркался, Артeм придумывает, что я этого не делал.

Устал уже от сравнений с Дзюбой. В чeм он лучше? Он забил 20 голов за сезон, он лучший бомбардир. В этом он и лучше, устал слушать в чeм я лучше, а в чeм он. Это не моя работа сравнивать, пусть это сделают другие», – сказал Соболев.

  • Дзюба забил 20 голов и отдал 6 ассистов в 27 матчах минувшего сезона РПЛ.
  • Соболев забил 14 мячей и сделал 4 ассиста в 22 матчах.
  • Оба форварда попали в расширенный состав сборной России на Евро-2020.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Спартак Зенит Россия Дзюба Артем Соболев Александр
Комментарии (32)
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Алехсбургер.
1622032870
С ним веселее.) А "обиженку" он точно не играл никогда. послали на хер-пошёл.,и с удовольствием.)
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NewLife
1622032907
Устали уже от беспонтовых новостей про кувыркания и хз что.
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кто там
1622033351
*Я кувыркался,* наконец дельфин признался) накувыркается на поле и на тренеровках весь день, а жинка в постели ненакувырканная остаётся( (но не факт)
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R_a_i_n
1622034625
Соболь, забей на этого наконечника. Стыдно за ТАКОГО капитана.
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Вомбат
1622035202
Александр, мы все устали от этих сравнений. Ты не говори журналюгам об этом ни слова.
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житель СПб
1622064949
Да, сравнивать пока еще очень рано. Меньше плачь, больше играй - тогда и основания сравнивать появятся.
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Lilipyt
1622071094
Соболь дубень, который и 20 голов не видать. Пусть хоть за сборную 5 забьет. Тем более Дзюба лучший бомбардир сборной. Так, что такие сравнения льстить должны. Он напоминает Бухарова, который всех заинтересовал, но потом ничего не показывал кроме как любимых офсайдов. В общем очередная молодежь, которая так и останется непревзойденной только на словах.
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paracetamol
1622095996
Устал от сравнений с Дзюбой? А чего сравнивать то?
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Hektor 84
1622132164
И тут у бомжей сорвало пуканы!
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