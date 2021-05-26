Соболев: «Устал от сравнений с Дзюбой. Он лучше в том, что забил 20 голов за сезон»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев заявил, что устал от сравнений с партнером по сборной России Артемом Дзюбой.

«Я вообще не думаю о финальной заявке. Просто работаю, показываю себя. В соревновании с Дзюбой пытался отыграться, у нас всегда игры. Придумываем себе, чтобы было интереснее. Я кувыркался, Артeм придумывает, что я этого не делал.

Устал уже от сравнений с Дзюбой. В чeм он лучше? Он забил 20 голов за сезон, он лучший бомбардир. В этом он и лучше, устал слушать в чeм я лучше, а в чeм он. Это не моя работа сравнивать, пусть это сделают другие», – сказал Соболев.