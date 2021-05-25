Зайнутдинов перенес операцию в Германии

ЦСКА рассказал о состоянии травмированного полузащитника Бактиера Зайнутдинова. Он был прооперирован в Германии.

«Полузащитник ПФК ЦСКА Бактиeр Зайнутдинов перенес малоинвазивное вмешательство (без выполнения разрезов – прим. «Бомбардира») в связи с травмой паха.

О возвращении игрока в строй ЦСКА сообщит дополнительно», – сообщила пресс-служба клуба.