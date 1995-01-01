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    Зайнутдинов перенес операцию в Германии

    ЦСКА рассказал о состоянии травмированного полузащитника Бактиера Зайнутдинова. Он был прооперирован в Германии.

    «Полузащитник ПФК ЦСКА Бактиeр Зайнутдинов перенес малоинвазивное вмешательство (без выполнения разрезов – прим. «Бомбардира») в связи с травмой паха.

    О возвращении игрока в строй ЦСКА сообщит дополнительно», – сообщила пресс-служба клуба.

    • Хавбек ЦСКА не играет с марта.
    • Зайнутдинов забил гол и отдал три ассиста в 29 матчах в текущем сезоне.
    • Атакующий полузащитник сейчас стоит 3,5 миллиона евро.

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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