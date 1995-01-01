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    Зайнутдинов перенесет операцию. Он получил травму в марте

    Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов будет прооперирован в Германии. Об этом сообщил главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов.

    «Мы связывались с Бактиером, в частности, говорили с ним за день до вылета в Германию на операцию. Он лично позвонил, сказал, что приняли решение об операции.

    Я поддержал его, сказал, чтобы не переживал – молодой возраст, организм окрепший, он должен перенести это стойко. Думаю, чем быстрее сделают операцию, тем быстрее пойдет восстановление и дальнейшее возвращение в строй.

    Сроки восстановления? Мы договорились, что после операции он выйдет со мной на связь, отправит сообщение, как все прошло. Но пока вестей от него не было», – сказал Байсуфинов.

    • Хавбек ЦСКА не играет с марта.
    • Зайнутдинов забил гол и отдал три ассиста в 29 матчах в текущем сезоне.
    • Атакующий полузащитник сейчас стоит 3,5 миллиона евро.

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    Источник: Vesti.kz

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6968

      САДЫЧОК 1 час назад

      Здоровье парню ! Уровень игрока-пердив !

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