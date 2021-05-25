Зайнутдинов перенесет операцию. Он получил травму в марте

Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов будет прооперирован в Германии. Об этом сообщил главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов.

«Мы связывались с Бактиером, в частности, говорили с ним за день до вылета в Германию на операцию. Он лично позвонил, сказал, что приняли решение об операции.

Я поддержал его, сказал, чтобы не переживал – молодой возраст, организм окрепший, он должен перенести это стойко. Думаю, чем быстрее сделают операцию, тем быстрее пойдет восстановление и дальнейшее возвращение в строй.

Сроки восстановления? Мы договорились, что после операции он выйдет со мной на связь, отправит сообщение, как все прошло. Но пока вестей от него не было», – сказал Байсуфинов.