Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    2 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    3 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом

    Евсеев близок к назначению на пост главного тренера «Шинника»

    «Шинник» приступил к поиску нового главного тренера после ухода Юрия Газзаева, у которого истек контракт с клубом.

    По информации «Матч ТВ», команду из Ярославля может возглавить Вадим Евсеев.

    Источник сообщает, что переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии. Задача для 45-летнего специалиста – возвращение клуба из ПФЛ в ФНЛ.

    • Последним местом работы Евсеева была «Уфа».
    • Он покинул башкирский клуб в октябре 2020 года.
    • В сезоне-2020/21 «Шинник» финишировал в ФНЛ на 22-м месте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:33
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5738

      vladik12 1 час назад

      Неужели ему интересно после РПЛ в ПФЛ?..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6968

      САДЫЧОК 1 час назад

      Теперь . этот Евсеев до самой старости будет бегать из клуба в клуб , типа тренер ,себя позиционировать . На самом деле серая посредственность !

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85817
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru