Евсеев близок к назначению на пост главного тренера «Шинника»

«Шинник» приступил к поиску нового главного тренера после ухода Юрия Газзаева, у которого истек контракт с клубом.
По информации «Матч ТВ», команду из Ярославля может возглавить Вадим Евсеев.
Источник сообщает, что переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии. Задача для 45-летнего специалиста – возвращение клуба из ПФЛ в ФНЛ.
- Последним местом работы Евсеева была «Уфа».
- Он покинул башкирский клуб в октябре 2020 года.
- В сезоне-2020/21 «Шинник» финишировал в ФНЛ на 22-м месте.
Источник: «Матч ТВ»