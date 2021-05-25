Евсеев близок к назначению на пост главного тренера «Шинника»

«Шинник» приступил к поиску нового главного тренера после ухода Юрия Газзаева, у которого истек контракт с клубом.

По информации «Матч ТВ», команду из Ярославля может возглавить Вадим Евсеев.

Источник сообщает, что переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии. Задача для 45-летнего специалиста – возвращение клуба из ПФЛ в ФНЛ.