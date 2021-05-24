«Реал» готов продать летом Бэйла, Азара и Йовича

Мадридский «Реал» ждет предложений по трансферам трех своих футболистов, сообщает Sky Sports.

По информации источника, клуб готов продать полузащитников Гарета Бэйла и Эдена Азара, а также форварда Луку Йовича.

«Реал» рассчитывает заработать на этих игроках, чтобы купить Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.