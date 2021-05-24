«Реал» готов продать летом Бэйла, Азара и Йовича

Мадридский «Реал» ждет предложений по трансферам трех своих футболистов, сообщает Sky Sports.
По информации источника, клуб готов продать полузащитников Гарета Бэйла и Эдена Азара, а также форварда Луку Йовича.
«Реал» рассчитывает заработать на этих игроках, чтобы купить Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.
- Рыночная стоимость Бэйла – 20 миллионов евро, Азара – 40 миллионов, Йовича – 20 миллионов.
- Валлиец и серб в минувшем сезоне выступали за «Тоттенхэм» и «Айнтрахт» соответственно на правах аренды.
Источник: Sky Sports