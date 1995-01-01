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    «Реал» готов продать летом Бэйла, Азара и Йовича

    Мадридский «Реал» ждет предложений по трансферам трех своих футболистов, сообщает Sky Sports.

    По информации источника, клуб готов продать полузащитников Гарета Бэйла и Эдена Азара, а также форварда Луку Йовича.

    «Реал» рассчитывает заработать на этих игроках, чтобы купить Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

    • Рыночная стоимость Бэйла – 20 миллионов евро, Азара – 40 миллионов, Йовича – 20 миллионов.
    • Валлиец и серб в минувшем сезоне выступали за «Тоттенхэм» и «Айнтрахт» соответственно на правах аренды.

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    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 20:56
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10963

      paracetamol 39 минут назад

      Бэйла можно было бы купить Зениту.

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      Рейтинг: +2673

      FENIX-SL 1 час назад

      за каждого по 20 максимум
      и то у Йовича будет больше шансов загореться

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      Рейтинг: +8519

      Вомбат 2 часа назад

      У Скай спортс явно нелады с арифметикой: если этих трех продать за 80 миллионов евро, то не хватит даже на одного Холанда, который стоит примерно 100, ну а Мбаппе стоит примерно 120. К тому же ТО открывается только после ЧЕ, и сколько Азар будет тогда стоить, никто не знает. Это зависит от того как он сыграет. Может он будет стоить все 60 млн, а может и 30, если провалится или травмируется. Так что очередной бред.

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      Рейтинг: +33

      LiveChelsea 2 часа назад

      Без значительного понижения зп ведомости, никому они не нужны...

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      Рейтинг: +2673

      FENIX-SL > LiveChelsea 1 час назад

      челси и нужны)

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