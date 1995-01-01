Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    2 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    3 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям

    «РБ-Спорт»: Фонсека хотел зарабатывать в «Спартаке» 5,5 миллиона в год

    Стали известны зарплатные требования, озвученные «Спартаку» бывшим главным тренером «Ромы» Паулу Фонсекой.

    По информации «РБ-Спорт», португалец хотел зарабатывать 5,5 миллиона евро в год. Московский клуб столько платить оказался не готов, поэтому до конкретных переговоров между сторонами дело не дошло.

    Общая сумма окладов всех членов тренерского штаба во главе с Руем Виторией составит 3,6 миллиона ежегодно.

    • «Спартак» финишировал на 2-м месте в РПЛ и сыграет в квалификации ЛЧ.
    • Предыдущий тренерский штаб команды во главе с Доменико Тедеско зарабатывал около 4 миллионов в год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:20
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85783
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru