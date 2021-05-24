«РБ-Спорт»: Фонсека хотел зарабатывать в «Спартаке» 5,5 миллиона в год

Стали известны зарплатные требования, озвученные «Спартаку» бывшим главным тренером «Ромы» Паулу Фонсекой.

По информации «РБ-Спорт», португалец хотел зарабатывать 5,5 миллиона евро в год. Московский клуб столько платить оказался не готов, поэтому до конкретных переговоров между сторонами дело не дошло.

Общая сумма окладов всех членов тренерского штаба во главе с Руем Виторией составит 3,6 миллиона ежегодно.