Журналист Скира: «Контракт Мозеса со «Спартаком» будет рассчитан на три года»

Полузащитник Виктор Мозес остается в «Спартаке». Россияне выкупят футболиста у «Челси», где арендовали его в прошлом году.
«Сделка! «Спартак» выкупает игрока за 5 миллионов евро. Контракт на три года», – написал инсайдер Николо Скира.
- «Спартак» арендовал Мозеса в октябре 2020 года за 300 тысяч евро.
- В составе москвичей он забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 20 матчах.
- Выкуп хавбека стал обязательным в связи с финишем команды в топ-3 РПЛ.
Eurostavka: «Спартак» будет платить за Мозеса до 2023 года
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.