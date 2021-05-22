Журналист Скира: «Контракт Мозеса со «Спартаком» будет рассчитан на три года»

Полузащитник Виктор Мозес остается в «Спартаке». Россияне выкупят футболиста у «Челси», где арендовали его в прошлом году.

«Сделка! «Спартак» выкупает игрока за 5 миллионов евро. Контракт на три года», – написал инсайдер Николо Скира.

«Спартак» арендовал Мозеса в октябре 2020 года за 300 тысяч евро.

В составе москвичей он забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 20 матчах.

Выкуп хавбека стал обязательным в связи с финишем команды в топ-3 РПЛ.

Eurostavka: «Спартак» будет платить за Мозеса до 2023 года