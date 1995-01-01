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    Журналист Скира: «Контракт Мозеса со «Спартаком» будет рассчитан на три года»

    Полузащитник Виктор Мозес остается в «Спартаке». Россияне выкупят футболиста у «Челси», где арендовали его в прошлом году.

    «Сделка! «Спартак» выкупает игрока за 5 миллионов евро. Контракт на три года», – написал инсайдер Николо Скира.

    • «Спартак» арендовал Мозеса в октябре 2020 года за 300 тысяч евро.
    • В составе москвичей он забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 20 матчах.
    • Выкуп хавбека стал обязательным в связи с финишем команды в топ-3 РПЛ.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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