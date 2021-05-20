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    Eurostavka: «Спартак» будет платить за Мозеса до 2023 года

    «Спартак» договорился с «Челси» о рассрочке по трансферу полузащитника Виктора Мозеса.

    По информации Eurostavka, сумма выкупа составит 5 миллионов евро и будет разбита на три части: летом 2021-го лондонский клуб получит 1,8 миллиона, через год – еще 1,8 миллиона, через два года – оставшиеся 1,4 миллиона.

    Зарплата нигерийца после подписания полноценного контракта составит 2,2 миллиона евро за сезон.

    • «Спартак» арендовал Мозеса в октябре 2020 года за 300 тысяч евро.
    • В составе москвичей он забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 20 матчах.
    • Выкуп хавбека стал обязательным в связи с финишем команды в топ-3 РПЛ.

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    Источник: Eurostavka

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    20.05.2021 22:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +449

      kliker 1 час назад

      Ну и хорошо. Хороший игрок. Надеюсь, новый тренер найдёт Мозесу место на поле.

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