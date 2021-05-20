Eurostavka: «Спартак» будет платить за Мозеса до 2023 года

«Спартак» договорился с «Челси» о рассрочке по трансферу полузащитника Виктора Мозеса.

По информации Eurostavka, сумма выкупа составит 5 миллионов евро и будет разбита на три части: летом 2021-го лондонский клуб получит 1,8 миллиона, через год – еще 1,8 миллиона, через два года – оставшиеся 1,4 миллиона.

Зарплата нигерийца после подписания полноценного контракта составит 2,2 миллиона евро за сезон.