Eurostavka: «Спартак» будет платить за Мозеса до 2023 года

«Спартак» договорился с «Челси» о рассрочке по трансферу полузащитника Виктора Мозеса.
По информации Eurostavka, сумма выкупа составит 5 миллионов евро и будет разбита на три части: летом 2021-го лондонский клуб получит 1,8 миллиона, через год – еще 1,8 миллиона, через два года – оставшиеся 1,4 миллиона.
Зарплата нигерийца после подписания полноценного контракта составит 2,2 миллиона евро за сезон.
- «Спартак» арендовал Мозеса в октябре 2020 года за 300 тысяч евро.
- В составе москвичей он забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 20 матчах.
- Выкуп хавбека стал обязательным в связи с финишем команды в топ-3 РПЛ.
Источник: Eurostavka