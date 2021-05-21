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  • Дзюба – о питании: «Только обедаю. Хищник должен быть голодным!»

Дзюба – о питании: «Только обедаю. Хищник должен быть голодным!»

21 мая 2021, 20:56
13

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал, как питается. Он старается принимать пищу раз в день.

«На сборах часто обедаю, но при этом пропускаю завтрак? У меня и по жизни такой режим бывает, но на сборах – это прямо жeстко. В основном только обедаю. Дома же не ем после 19:00. Правда, иногда могу себе позволить, когда уж совсем сильно есть хочется. Прямо невмоготу и чтобы не умирать.

Помогает ли мне такой режим питания? Да! Я всегда говорю: хищник должен быть голодным!» – сказал игрок.

  • Дзюба – лучший бомбардир завершившегося чемпионата России.
  • Кроме того, Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ.
  • Летом сборная России сыграет на Евро-2020.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем
Комментарии (13)
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Хейтер Аларм
1621619898
Знаем мы этого хищника: на словах лев, а на деле котенок!
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Боцман59rus
1621621705
Побочный эффект недоедания - слабоумие
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NewLife
1621622431
Мяу...
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вальтер79
1621625102
молодец Дзю славная была охота в этом сезоне)))
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житель СПб
1621629755
На самом деле это очень модная сейчас и эффективная диета...
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Hektor 84
1621635136
Голодный баклан
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inzek
1621638365
как его высказывания заблокировать? ВООБЩЕ
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Каратель помойников
1621658813
так на евро не будет сан-марин, беззубый ты наш хищник))))
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Добрый Бобер
1621661272
Ёжик тоже хищник.
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vladimir-7
1621662407
Вот игрокам сборной повезло, двое таких "мудрых специалистов" как Черчесов и Дзюба работают с ними.
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