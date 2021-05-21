Дзюба – о питании: «Только обедаю. Хищник должен быть голодным!»

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал, как питается. Он старается принимать пищу раз в день.
«На сборах часто обедаю, но при этом пропускаю завтрак? У меня и по жизни такой режим бывает, но на сборах – это прямо жeстко. В основном только обедаю. Дома же не ем после 19:00. Правда, иногда могу себе позволить, когда уж совсем сильно есть хочется. Прямо невмоготу и чтобы не умирать.
Помогает ли мне такой режим питания? Да! Я всегда говорю: хищник должен быть голодным!» – сказал игрок.
- Дзюба – лучший бомбардир завершившегося чемпионата России.
- Кроме того, Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ.
- Летом сборная России сыграет на Евро-2020.
Источник: «Матч ТВ»