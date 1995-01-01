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    Дзюба – о питании: «Только обедаю. Хищник должен быть голодным!»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал, как питается. Он старается принимать пищу раз в день.

    «На сборах часто обедаю, но при этом пропускаю завтрак? У меня и по жизни такой режим бывает, но на сборах – это прямо жeстко. В основном только обедаю. Дома же не ем после 19:00. Правда, иногда могу себе позволить, когда уж совсем сильно есть хочется. Прямо невмоготу и чтобы не умирать.

    Помогает ли мне такой режим питания? Да! Я всегда говорю: хищник должен быть голодным!» – сказал игрок.

    • Дзюба – лучший бомбардир завершившегося чемпионата России.
    • Кроме того, Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ.
    • Летом сборная России сыграет на Евро-2020.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8013

      NewLife 20 минут назад

      Мяу...

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      Рейтинг: +22355

      Боцман59rus 32 минуты назад

      Побочный эффект недоедания - слабоумие

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      Рейтинг: +888

      Хейтер Аларм 1 час назад

      Знаем мы этого хищника: на словах лев, а на деле котенок!

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