Точилин: «Сочи» – фарм-клуб «Зенита»? Это разговоры для нищих, которые ищут причины неудач не в себе, а в других»

Главный тренер «Олимпа-Долгопрудного» Александр Точилин отреагировал на высказывания о «Сочи» как о фарм-клубе «Зенита».

«Честно говоря, в «Сочи» не обращают внимания на эти разговоры. Это разговоры для нищих, которые ищут не в себе причины своих неудач, а в ком-то или чем-то другом. Поэтому клуб не обращает на это внимания, движется в своем направлении. И это главный залог успеха», – сказал Точилин.