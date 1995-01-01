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    Точилин: «Сочи» – фарм-клуб «Зенита»? Это разговоры для нищих, которые ищут причины неудач не в себе, а в других»

    Главный тренер «Олимпа-Долгопрудного» Александр Точилин отреагировал на высказывания о «Сочи» как о фарм-клубе «Зенита».

    «Честно говоря, в «Сочи» не обращают внимания на эти разговоры. Это разговоры для нищих, которые ищут не в себе причины своих неудач, а в ком-то или чем-то другом. Поэтому клуб не обращает на это внимания, движется в своем направлении. И это главный залог успеха», – сказал Точилин.

    • Точилин – бывший тренер «Сочи».
    • «Сочи» занял 5-е место в минувшем сезоне РПЛ.
    • Клуб вышел в квалификацию Лиги конференций.

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    Источник: «Известия»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +8446

      alp 10 минут назад

      "ищут не в себе причины своих неудач, а в ком-то или чем-то другом"

      как это верно!

      0
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      Рейтинг: +13897

      JTherry 44 минуты назад

      о, "нищий" водолаз вылез из проруби) молчал бы лучше, за умного сошел... когда в 2019 чемпионат начинался у тебя и команды не было в Сочи, от газпрома "подачку" приняли в виде практически целой команды, а до того нытье слышали из Соси...

      0
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      Рейтинг: +5820

      nik55 1 час назад

      трепач

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