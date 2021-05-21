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  • Точилин: «Сочи» – фарм-клуб «Зенита»? Это разговоры для нищих, которые ищут причины неудач не в себе, а в других»

Точилин: «Сочи» – фарм-клуб «Зенита»? Это разговоры для нищих, которые ищут причины неудач не в себе, а в других»

21 мая 2021, 07:53
8

Главный тренер «Олимпа-Долгопрудного» Александр Точилин отреагировал на высказывания о «Сочи» как о фарм-клубе «Зенита».

«Честно говоря, в «Сочи» не обращают внимания на эти разговоры. Это разговоры для нищих, которые ищут не в себе причины своих неудач, а в ком-то или чем-то другом. Поэтому клуб не обращает на это внимания, движется в своем направлении. И это главный залог успеха», – сказал Точилин.

  • Точилин – бывший тренер «Сочи».
  • «Сочи» занял 5-е место в минувшем сезоне РПЛ.
  • Клуб вышел в квалификацию Лиги конференций.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Олимп-Долгопрудный Точилин Александр
Комментарии (8)
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nik55
1621576750
трепач
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JTherry
1621578335
о, "нищий" водолаз вылез из проруби) молчал бы лучше, за умного сошел... когда в 2019 чемпионат начинался у тебя и команды не было в Сочи, от газпрома "подачку" приняли в виде практически целой команды, а до того нытье слышали из Соси...
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alp
1621580341
"ищут не в себе причины своих неудач, а в ком-то или чем-то другом" как это верно!
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Hektor 84
1621582308
Ипанько
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SLADE2020
1621584839
Экий снобишка рыжий. Нищих. Значение слова не знает толком или испугался сказанному и дал такое тупое разъяснение. А в принципе, кто такой этот Точилин? Всем и так ясно про Сочи и бомжей.
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vladimir-7
1621590251
Ну уж если так рьяно защищают Сочи и на каждом углу, даже ничего незначащие люди, как Точилин, говорят, что Сочи не фарм-клуб Зенита, значит всё наоборот – фарм-клуб.
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алдан2014
1621598012
У нас процентов 70 населения нищих. Это нас всех щас имел в виду этот недоумок? И в чем наша вина,миллионов россиян?
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sochi-2013
1621690503
Для ОДАРЕННЫХ и совсем тупых. Нищих ДУХОВНО! Можно было сказать убогих интеллектуально.
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